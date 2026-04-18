«Интер» оторвался от «Наполи» на 12 очков за 5 туров до конца Серии А

«Интер» близок к победе в Серии А.

Отрыв «Интера» от второго места в чемпионате Италии увеличился до 12 очков после поражения «Наполи» от «Лацио» (0:2) в 33-м туре.

До конца турнира осталось сыграть 5 туров. «Нерадзурри» возглавляют таблицу с 78 очками, «Наполи» идет вторым с 66 баллами.

В топ-4 также входят «Милан» и «Ювентус» – 63 и 60 очков соответственно. У «россонери» и «бьянконери» есть по игре в запасе.