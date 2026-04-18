Владимир Пономарев: «В СССР судьи брали взятки без всякой совести. До смеха иногда доходило, за что давали нарушения. Кому надо было назначить пенальти, тому и назначали»

Владимир Пономарев: в СССР судьи брали откаты без всякой совести.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о коррупции среди судей в чемпионате СССР.

«Е-мое, еще какие взятки давали судьям в СССР. Они брали откаты без всякой совести. До смеха иногда доходило, за что давали нарушения.

Ты бы знал, как нас всегда судили против «Динамо » Киев. Выигрываем один раз 1:0 на выезде, абсолютно чистая игра, и тут нам ставят после углового пенальти. А ситуация была такая: Федор Медвидь из «Динамо» Киев не доставал до мяча головой, поэтому схватил его руками, поставил на землю и убежал. Судья свистнул и поставил нам пенальти, сказав, что это наш игрок схватил мяч руками. По итогу был счет 1:1.

В чемпионате СССР с этим был ужас. Кому надо было назначить пенальти, тому и назначали», – сказал Пономарев.