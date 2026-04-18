  • Владимир Пономарев: «В СССР судьи брали взятки без всякой совести. До смеха иногда доходило, за что давали нарушения. Кому надо было назначить пенальти, тому и назначали»
Владимир Пономарев: «В СССР судьи брали взятки без всякой совести. До смеха иногда доходило, за что давали нарушения. Кому надо было назначить пенальти, тому и назначали»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о коррупции среди судей в чемпионате СССР.

«Е-мое, еще какие взятки давали судьям в СССР. Они брали откаты без всякой совести. До смеха иногда доходило, за что давали нарушения.

Ты бы знал, как нас всегда судили против «Динамо» Киев. Выигрываем один раз 1:0 на выезде, абсолютно чистая игра, и тут нам ставят после углового пенальти. А ситуация была такая: Федор Медвидь из «Динамо» Киев не доставал до мяча головой, поэтому схватил его руками, поставил на землю и убежал. Судья свистнул и поставил нам пенальти, сказав, что это наш игрок схватил мяч руками. По итогу был счет 1:1.

В чемпионате СССР с этим был ужас. Кому надо было назначить пенальти, тому и назначали», – сказал Пономарев. 

А сейчас тоже берут, но уже с совестью?))
С уважением!
Не краснея. Работу работают.
Совок был территорией тотальной коррупции и воровства. Взятки надо было платить за элементарные вещи вроде покупки хорошего мяса в магазине, не говоря уже о хорошей обуви или мебели.

А работяги тащили домой с производств все что могли унести. На мясокомбинатах полутуши перекидывали через забор, а вырезку выносили в пакетах под одеждой.
моей бабушке 86 лет, август 1939 года рождения, так она с теплотой вспоминает СССР...выходит не всё так плохо?
Дед вспомнил ужасы совка...
Так , погодите , сейчас пригорит у совков от данной вести ) В стране победившей капитализьм не могло быть подкупов, инагенты какие-то))
Пока только у тебя горит...
В СССР даже засуживали лучше и качественнее!
Со вкусом пломбира
Тихо и не спеша
А сейчас коррупция уже другая
конечно, сейчас пачками сажают. Каждый день кого-то задерживают за коррупцию.
Меня удивляет, каким страшным был «Совок», что после него образовалось 15 государств, часть из которых никогда независимость не имело, но после «совка» смогли существовать. Государство , на разделе и приватизации которого, образовалось столько миллиардеров, в разных республиках, а США вышло из кризиса. Даже нынче «воевать» начали на советском оружии. Которое спустя 35 лет почему -то еще ходит. Очень странное государство🤷‍♂️
у спорт-экспресса была занимательнейшее интервью с советским судьёй Беляевым. Он там много историй и баек рассказал про советский футбик, про договорняки, в т.ч которые сам судил. Кто не читал-рекомендую.
Нас ,когда-то,на первенство школы трудовик засудил. Взял, видимо.
ерунда какая-то. Вот некто бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к СССР:

"тогда был социалистический труд – все во благо человека и общества. Сейчас не хватает очень много советского: культуры, идеологии, отношения к родине. Всем уже наплевать на все. Люди считают деньги. Все хотят быть миллионерами. Так нельзя"
Родина с большой буквы писАлась, если о том времени.
Это нормально для совков
Хорошо что сейчас не так, и судьи ошибаются бесплатно в пользу некоторых команд😁
В пользу Краснодара?
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
15 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
25 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
30 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
40 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
50 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
51 минуту назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
2 минуты назад
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
2 минуты назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
14 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
53 минуты назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
54 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
сегодня, 09:50
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
