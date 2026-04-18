29

«Ювентус» хочет арендовать Бардагжи у «Барселоны», «Монако», «Порту» и «Бетис» тоже интересуются вингером. Каталонцы не хотят его отпускать

«Ювентус» хочет арендовать Руни Бардагжи у «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo. 

Помимо туринцев, в привлечении шведского вингера также заинтересованы «Монако», «Порту» и «Бетис». 

Сам Бардагжи летом может рассмотреть вариант с арендой, чтобы получать больше игровой практики. 

На данный момент «Барселона» не собирается отпускать игрока, даже в аренду. Кроме того, футболистом очень доволен главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.  

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний Бардагжи забил 1 гол и отдал 1 ассист в 16 матчах. Его подробную статистику можно увидеть здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Не хотят отпускать, но при этом дают мало времени. Понимаю, что при Ямале особо минут не наиграешь, но все же. Игрок очень хорош, хотелось бы видеть почаще.
ну кто знает надеюсь Руни нормальную позицию,чтоб с Ямалем не пересекались.а так если играть не будет,надо уходить хотя бы в аренду
Мне кажется, что в следующем году он будет играть куда чаще. Вполне возможно, что из него Флик будет пытаться сделать дублера Рафиньи, а не Ямаля. Рафа ведь тоде изначально правый вингер, которого переучили на левого. Вероятно, со шведом может пройти тот же трюк.
не повезло с позицией. Ямаль хочет играть всегда и полный матч
Все топовые футболисты играют всегда по 90 минут:)
Руни можно попробовать выпускать на левый фланг, так как Рафинья частенько травмирован.
Кстати, да. Как по мне, из него вполне можно лепить, в отличии от Рэшфорда Рафазаменителя. Дриблинг у него есть, скорость есть, пас и удар тоже. Почему бы не разнообразить его использование?
Согласен. Возможно, тренерский штаб опасается, что слева Руни не будет так опасен, но это в любом случае лучше, чем сидеть безвылазно в запасе.
Глянул, что за чел. Родился в Кувейте у сирийца с предками в Армении. Гражданство Швеции. Играет за Барселону. Не скучно, в общем.
Конечно ему нужно больше практики , ну и Барселоне нужно - больше вариантов в атаке . Так что надо оставлять , но и давать больше играть .
Ламин в следующем сезоне будет ни один раз играть в роли 10. Руни как раз на его место на правый фланг.
Решфорд уйдет. Хоть и позиция другая, но и Рафинья тоже изначально был правым вингером, но сейчас играет левого, а иногда и чуть центрее. Парень явно с талантом. Я бы не отпускал.
В аренду не имеет смысла.
Если уйдёт Решфорд(а так видимо и будет) отпускать его нельзя. Ну а если он хочет больше играть, то должен освоить ещё как минимум 1 позицию на поле, иначе под Ямалем так и будет сидеть.
Руни хорош и многообещаюший игрок, правда конкурировать с Ламином сложновато. Если только Ханси не найдет способ их совмещать на поле. Вообще-то это возможно, Ламин огромное кол-во внимания и опеки требует, что открывает возможности партнерам и уязвимости. В межсезонье будет отличная возможность проработать варианты и наладить игру
