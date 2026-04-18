«Ювентус» хочет арендовать Бардагжи у «Барселоны», «Монако», «Порту» и «Бетис» тоже интересуются вингером. Каталонцы не хотят его отпускать

«Ювентус» хочет арендовать Бардагжи у «Барсы».

«Ювентус » хочет арендовать Руни Бардагжи у «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Помимо туринцев, в привлечении шведского вингера также заинтересованы «Монако », «Порту» и «Бетис ».

Сам Бардагжи летом может рассмотреть вариант с арендой, чтобы получать больше игровой практики.

На данный момент «Барселона » не собирается отпускать игрока, даже в аренду. Кроме того, футболистом очень доволен главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний Бардагжи забил 1 гол и отдал 1 ассист в 16 матчах. Его подробную статистику можно увидеть здесь .