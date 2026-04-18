  Дзюба об 1:1 с «Рубином»: «Удивительно, «Акрон» только сравнивает счет – и сразу удаление. Что‑то неладное»
Дзюба об 1:1 с «Рубином»: «Удивительно, «Акрон» только сравнивает счет – и сразу удаление. Что‑то неладное»

Дзюба о матче с «Рубином»: «Акрон» только сравнивает счет – и сразу удаление.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о ничьей с «Рубином» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).

В этой игре 37-летний форвард отметился голом.

– Ничья со знаком плюс. Удивительно, мы только сравниваем счет – и сразу удаление. Что‑то неладное. Какие‑то непонятные мячи, забили с долей везения. Заслужили своим желанием, в первом тайме «Рубин» больше нагнетал. Нам нужно успокоиться, очень много нервничали, не хватает опыта команды.

– Расскажи про свой гол, как это было?

– Пестряков классно прошел, Беншимол подал. Тесленко махнул так, мяч прилетел ко мне. Я успел так «подобедать», я чистый нападающий, и это такие моментики, так чисто на пятачке, как в хоккее говорят. Забил – сравняли счет. Надо помогать команде не только словами, – сказал Дзюба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Так удаление было по делу, не фолите на красную и не будет ничего неладного
Антиакроновский заговор.
Рабинер "Как убивали Акрон" (на самом деле нет)
Удивительно, как только в ворота Акрона не ставят чистую пенку на Рожкове, потом не засчитывают чистый гол, потом не видят руку в штрафной, потом смотрят 10 минут повтор гола с явным умыслом что-то найти, у него ещё хватило ума оспаривать ЧИСТЕЙШУЮ красную... Смех, да и только.
Не Акрону ныть про судейство... Вам пенальти 100% не поставили, да и в целом судейство было максимально лояльным!
Ну, удаление было чистейшим))

Артём сильно хочет в Реал, они после вылета от Баварии до сих пор думают и верят, что их засудили)
Главная ошибка ЦСКА- не взяли Дзюбу перед сезоном! Мусаева и Гонду сильнее на голову!
