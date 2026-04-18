Тренер «Униона» Мари-Луизе Эта об 1:2 от «Вольфсбурга»: «Результат не отражает качество игры. Мы хорошо играли, об этом свидетельствует и статистика»

Исполняющая обязанности главного тренера «Униона » Мари-Луизе Эта высказалась о поражении от «Вольфсбурга » в 30-м туре Бундеслиги (1:2).

Это была первая игра берлинской команды под руководством женщины-тренера.

«На мой взгляд, результат не отражает качество игры. Я думаю, что мы провели хорошую игру сегодня, об этом свидетельствует и статистика», – сказала Эта.

«Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу». Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам