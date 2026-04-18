  • Тренер «Униона» Мари-Луизе Эта об 1:2 от «Вольфсбурга»: «Результат не отражает качество игры. Мы хорошо играли, об этом свидетельствует и статистика»
15

Женщина-тренер «Униона» прокомментировала поражение в первом матче.

Исполняющая обязанности главного тренера «Униона» Мари-Луизе Эта высказалась о поражении от «Вольфсбурга» в 30-м туре Бундеслиги (1:2).

Это была первая игра берлинской команды под руководством женщины-тренера. 

«На мой взгляд, результат не отражает качество игры. Я думаю, что мы провели хорошую игру сегодня, об этом свидетельствует и статистика», – сказала Эта. 

«Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу». Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport1
Ахахахаххаха, всё начиналось с Монако Головина, а теперь пришли к Униону женщины-тренера!
Ну, кстати, смотрел симулкаст - в первой половине Унион был туда-сюда, но в перерыве она, видать, вспомнила, какими словами коллеги-мужики пользуются в раздевалке, и во второй половине команда забегала лучше
Этой Мари надо сьездить на стажировку к Вадиму Валентиновичу Евсееву, чтобы Спортс мня через слово вставлял. Вот тогда пойдут результаты!
Где -то ждет звонка журналиста с вопросом о женщине-тренере Александр Мостовой...
... грустит и чеканит мяч
Александр, можно ли женщине тренировать мужскую команду?
Можно. А зачем?
Негоже лилиям прясть. Все было очевидно
Ну вот.
А как женщина будет отвечать?
Статистика.
А что ещё?
хотелось бы поддержать ее унион не справедливо проиграл и имел перимущество по моментам
Есть тренер, есть женщина-тренер))
Прикольная тетя , не только туповата , но и упертая в своей туповатости )) Мужик-тренер хоть объяснил бы причину проигрыша : мы играли лучше но проиграли потому что ... судейство/травмы/много игроков уехало в сборные ... или что то еще. Здесь клоунесса какая то : "мы провели хорошую игру сегодня, об этом свидетельствует и статистика" (с) ... Какая на**й статистика ? Для понимания : Унион проиграл ДОМА , ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ команде бундеслиги ... 85 минут проигрывали вообще всухую , и только за 5 минут до конца сумели забить утешительный гол, что их все равно не спас. С этой талантливой женой нигерийского мужа , ставшей ГТ команды бундеслиги ,без какого либо подходящего опыта в 34 года, чувствую не раз еще поугараем ... бггг
