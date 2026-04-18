Артига о судействе с «Акроном»: «Шесть человек не заметили пенальти на Рожкове – невероятно. Удивило долгое обсуждение гола «Рубина». Главными лицами должны быть игроки, не судьи»

Артига остался недоволен судейством в матче с «Акроном».

Главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство судейством в матче с «Акроном» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.  

Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк

Насколько далека от вашего идеала игра «Рубина»?

– Начали мы очень здорово, но у нас были некоторые проблемы с прессингом, на экваторе первого тайма у нас были хорошие моменты на контратаках. Во втором тайме не сказать, что мы владели инициативой. Что касается концовки, то мы уже полностью владели инициативой, активно доставляли мяч в штрафную, были завершения, но, к сожалению, мяч не пересек линию ворот. По картинке игра во втором тайме близка к моему идеалу.

Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают за то, чтобы все было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти, который был на Рожкове. Еще удивительно, что когда мы забили гол, было достаточно длительное обсуждение этого момента со стороны судейской бригады. Я им сказал: «Ну что ж, давайте еще этому 10 минут уделим, раз нужно поискать какой‑то момент, который позволил бы отменить гол».

Могут быть ошибки, но при существующей инфраструктуре, при наличии ВАР – это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи, – сказал Артига.

Что делать с Челестини?5141 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
А этот мужик неплох
Если бы такой пенальти не дали с более популярной командой, сейчас шума было бы...
Тогда нужно либо договаривать, либо молчать. Если тренер считает, что судьи спецово не дали пенальти, спецово искали момент для отмены гола, кто выгодополучатель? Акрон? Они купили судью? Или кто другой? Иначе многие говорят про то, как их специально топят, и не говорят с чем это связывают
Буки снова рулят судьями. Приноровились в эпоху вар даже. Нашли лазейки. Особо не стесняются даже. И в лч если надо убивают, что говорить о нашем чемпионате....
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
50 минут назадВакансия
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
