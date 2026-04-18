  Агент Дзюбы: «У Артема не все в порядке со здоровьем, но он через «не могу» и боль ведет «Акрон» за собой. Он играет все 90 минут, как настоящий лидер»
Агент Дзюбы: «У Артема не все в порядке со здоровьем, но он через «не могу» и боль ведет «Акрон» за собой. Он играет все 90 минут, как настоящий лидер»

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, высказался об очередном достижении 37-летнего нападающего. 

Форвард «Акрона» забил гол в ворота «Рубина» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1) и стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба. 

«Сегодня важнее всего было набрать очки, а не добиться личных достижений. Было нервно наблюдать с трибуны, а на поле, думаю, было видно, как Артем терпит в конце и, как настоящий лидер, уже не первый матч играет все 90 минут. Не все в порядке со здоровьем, но он через «не могу» и боль ведет команду за собой. Думаю, главное достижение сегодняшней игры – это выгрызенная с потом и кровью ничья.

Рекорд рано или поздно случился бы. Но все это сейчас отошло на второй план. Впереди матч с махачкалинским «Динамо», и сейчас важно спокойно восстановиться, залечить все болячки, чтобы быть в полной боевой готовности. Матч будет не за три, а за шесть очков», – сказал Гольдман.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
С головой у него не все в порядке.
У большинсива работяг вообще очень плохое здоровье, но они вкалывают не 90 минуток, а сутками напролёт в тяжких, а не щадящих условиях, и за смехотворную зарплату с задержками и с грубым отношением начальства, а не за регулярные миллионы, особняки, рестораны и курорты. Особенно пенсионеры и инвалиды, вынужденные работать из-за унизительной пенсии и пособий
Круто.. Акрон уже в зоне вылета.. дзюба тупо стату себе набивает.. рекордсмен ##ев)
может быть у кого-нибудь здорового лучше получиться?
