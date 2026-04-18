Агент Дзюбы: «У Артема не все в порядке со здоровьем, но он через «не могу» и боль ведет «Акрон» за собой. Он играет все 90 минут, как настоящий лидер»

Агент Дзюбы: Артем через «не могу» и боль ведет «Акрон» за собой.

Леонид Гольдман , представитель Артема Дзюбы , высказался об очередном достижении 37-летнего нападающего.

Форвард «Акрона » забил гол в ворота «Рубина » в 25-м туре Мир РПЛ (1:1) и стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.

«Сегодня важнее всего было набрать очки, а не добиться личных достижений. Было нервно наблюдать с трибуны, а на поле, думаю, было видно, как Артем терпит в конце и, как настоящий лидер, уже не первый матч играет все 90 минут. Не все в порядке со здоровьем, но он через «не могу» и боль ведет команду за собой. Думаю, главное достижение сегодняшней игры – это выгрызенная с потом и кровью ничья.

Рекорд рано или поздно случился бы. Но все это сейчас отошло на второй план. Впереди матч с махачкалинским «Динамо», и сейчас важно спокойно восстановиться, залечить все болячки, чтобы быть в полной боевой готовности. Матч будет не за три, а за шесть очков», – сказал Гольдман.