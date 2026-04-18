Тедеев об 1:1: «Игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой. Даже вдесятером было ощущение, что «Акрон» не пропустит»

Тренер «Акрона» Тедеев об 1:1: игра «Рубина» показалась нам предсказуемой.

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев высказался о ничьей с «Рубином » (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ .

Тольяттинцы играли в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Марата Бокоева.

«Нам этой ничьей точно не хотелось, но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что в очередной раз смогли проявить волю и характер.

Достаточно надежно сыграли в обороне, потому что, кроме навала, с которым мы справлялись, ничего другого мы особо не видели у наших ворот. Игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой.

Даже когда мы играли вдесятером, у меня складывалось ощущение, что мы точно больше не пропустим», – сказал Тедеев.