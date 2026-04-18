Тедеев об 1:1: «Игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой. Даже вдесятером было ощущение, что «Акрон» не пропустит»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о ничьей с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Тольяттинцы играли в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Марата Бокоева.
«Нам этой ничьей точно не хотелось, но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что в очередной раз смогли проявить волю и характер.
Достаточно надежно сыграли в обороне, потому что, кроме навала, с которым мы справлялись, ничего другого мы особо не видели у наших ворот. Игра «Рубина» в атаке показалась нам предсказуемой.
Даже когда мы играли вдесятером, у меня складывалось ощущение, что мы точно больше не пропустим», – сказал Тедеев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Судейка тащил как мог, и пенку на Рожкове в первом тайме не поставил, когда ему мимо мяча в опорную ногу дали, и чистый гол отменил... Отскок чистейший, показалось ему.
Да там у Рубина было море моментов, знатный отскок Акрона, к чему эти пафосные речи... Не надо злить судьбу, сегодня явно повезло, что не было разгрома!
Рубин в конце играл практику в 5 нападающих!!
не надо лукавить...Рубин играл гораздо качественее содержательнее и интереснее...пенальти на Рожкове видели даже стадионные мыши ...но не заметили судьи ...благодарите Бога, его Величество случай...и Дзюбу...
