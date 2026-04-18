«Базель» отменил концерт Канье Уэста на своем стадионе: «В соответствии с нашими ценностями не можем предоставить платформу данному артисту»
«Базель» не разрешил Канье Уэсту выступить на своем стадионе.
Американский рэпер должен был провести концерт на «Санкт-Якоб Парк» в июне, но швейцарский клуб сообщил об отмене мероприятия.
«В принципе, ФК «Базель» очень заинтересован в том, чтобы в будущем шире использовать «Санкт-Якоб Парк» для проведения концертов и мероприятий, и мы внимательно изучаем такие запросы.
В этом случае «Базель» также получил запрос и изучил его. Однако после тщательного рассмотрения мы решили не продолжать проект, поскольку в соответствии с нашими ценностями мы не можем предоставить платформу для данного артиста в этом контексте», – сообщил представитель клуба.
Ранее Канье Уэст сделал ряд антисемитских заявлений, а также позитивно отзывался об Адольфе Гитлере. Он посвятил лидеру нацистской Германии один из своих треков.
идеальная совместимость была у Зенита и Бориса Моисеева
Как они согласовали это изначально?
Ну согласовали финдядьки прибыльное мероприятие, потом на совместном собрании маркетологи осторожно намекнули на потенциальные проблемы в связи с имиджем персонажа. И пока там эта бюрократическая машина провернулась, пока всё проверили, взвесили — прошло чутка времени.