«Базель» отменил концерт Канье Уэста на своем стадионе: «В соответствии с нашими ценностями не можем предоставить платформу данному артисту»

«Базель» отменил концерт Канье Уэста на своем стадионе.

Американский рэпер должен был провести концерт на «Санкт-Якоб Парк » в июне, но швейцарский клуб сообщил об отмене мероприятия.

«В принципе, ФК «Базель» очень заинтересован в том, чтобы в будущем шире использовать «Санкт-Якоб Парк» для проведения концертов и мероприятий, и мы внимательно изучаем такие запросы.

В этом случае «Базель» также получил запрос и изучил его. Однако после тщательного рассмотрения мы решили не продолжать проект, поскольку в соответствии с нашими ценностями мы не можем предоставить платформу для данного артиста в этом контексте», – сообщил представитель клуба.

Ранее Канье Уэст сделал ряд антисемитских заявлений, а также позитивно отзывался об Адольфе Гитлере. Он посвятил лидеру нацистской Германии один из своих треков.

