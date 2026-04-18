Аллегри о будущем: «Частая смена клубов – не в моей ДНК. У «Милана» отличный состав, я доволен, наша цель – выйти в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал понять, что не планирует уходить из клуба. 

«В эти недели все начинают говорить – кроме моих друзей из Ливорно, которые обсуждают совсем другие вещи. Каждый год в это время начинаются разговоры: этот уходит туда, тот – сюда. Это тоже часть футбола. Но самое важное – итоговый результат, к которому приходишь через игру: иногда она получается лучше, иногда хуже. Однако наша цель ясна.

Успокоить болельщиков? Думаю, моя тренерская карьера говорит сама за себя. Я уже немолод и, возможно, повторяюсь. Частая смена клубов – не в моей ДНК: я провел четыре года в «Милане», восемь – в «Ювентусе», затем вернулся сюда. Мне нравится работать внутри клуба, анализировать ошибки и отталкиваться от них. Но прежде всего нужно сосредоточиться на цели, потому что мы еще не в Лиге чемпионов.

О трансферной политике

«Я даю определенные указания, а уже руководители занимаются трансферами. Сейчас же я думаю только о достижении нашей цели. У «Милана» отличный состав, и я доволен. Но затем, конечно, придется провести оценку – кто-то, возможно, захочет уйти», – сказал Аллегри. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
