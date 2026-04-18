Тонали о невыходе на ЧМ-2026: «Один из худших моментов в карьере, я не выходил из дома несколько дней. 16-17-летние ребята не видели матчей Италии на ЧМ – это хуже всего»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали высказался о невыходе на чемпионат мира-2026. 

Итальянская команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и пропустит третий чемпионат мира подряд. 

– Это был один из худших моментов в моей карьере. Нам было очень грустно, особенно потому, что это произошло в третий раз подряд. Это было действительно тяжело.

Мы проиграли Боснии в сложном выездном матче, получив красную карточку на 40-й минуте. Следующие дни были тяжелыми даже в личной жизни: я чувствовал себя по-другому в общении со своей семьей и друзьями. Я не выходил из дома четыре или пять дней.

Затем я вернулся в Ньюкасл и там воссоединился с командой, что было очень важно для меня: они сразу поняли, что я чувствую. Но таков футбол: иногда ты переживаешь лучшие моменты, иногда – худшие. Мы не можем носить эту печаль в течение четырех лет, мы должны реагировать немедленно.

– Насколько велика эта ответственность перед болельщиками и молодежью?

– Очень большая. В Италии есть 16-17-летние ребята, которые никогда не видели матчей сборной чемпионата мира. Для нас, футболистов, это хуже всего. Мы должны реагировать, работать сообща и делать все возможное, чтобы вернуться туда через четыре года.

– Что изменилось после того, как ты стал отцом?

– Леонардо был моей путеводной звездой после матча с Боснией. Я провел с ним два дня. Он еще не говорит, но когда я смотрю на него, все меняется. Я хочу быть с ним каждый день, он может изменить твой день за секунду. Он особенный.

Быть отцом означает иметь больше обязанностей, чем раньше, и наша с женой жизнь изменилась. Но все прекрасно, – сказал Тонали в интервью Sky Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset

Уж ему себя винить не стоит, был одним из лучших на поле и очень уверенно забил пенальти.
Ладно уж трагедию делать, было и было:) У Италии хотя бы шанс был выйти, а нас по беспределу отстранили и до сих пор не дают играть:) Хотя наши учитывая результаты последнего ЧМ на котором мы играли топ-8 сборная мира, как бы хейтеры не скулили:))
Это бывает когда предаешь себя и теряешь лицо. Италия «предала себя» пытаясь играть в пеповскую титикаку. Целое поколение выросло «недобарселонцев по итальянски» …
А 26-27 летние ребята (включая самого Тонали) не видели матчей Италии в плей-офф ЧМ, хехе.
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
14 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
24 минуты назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
29 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
39 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
49 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
50 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
1 минуту назад
Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
1 минуту назад
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
13 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
52 минуты назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
53 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
59 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
