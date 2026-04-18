Тонали о невыходе на ЧМ-2026: «Один из худших моментов в карьере, я не выходил из дома несколько дней. 16-17-летние ребята не видели матчей Италии на ЧМ – это хуже всего»

Тонали о невыходе на ЧМ: я не выходил из дома несколько дней.

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали высказался о невыходе на чемпионат мира-2026.

Итальянская команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и пропустит третий чемпионат мира подряд.

– Это был один из худших моментов в моей карьере. Нам было очень грустно, особенно потому, что это произошло в третий раз подряд. Это было действительно тяжело.

Мы проиграли Боснии в сложном выездном матче, получив красную карточку на 40-й минуте. Следующие дни были тяжелыми даже в личной жизни: я чувствовал себя по-другому в общении со своей семьей и друзьями. Я не выходил из дома четыре или пять дней.

Затем я вернулся в Ньюкасл и там воссоединился с командой, что было очень важно для меня: они сразу поняли, что я чувствую. Но таков футбол: иногда ты переживаешь лучшие моменты, иногда – худшие. Мы не можем носить эту печаль в течение четырех лет, мы должны реагировать немедленно.

– Насколько велика эта ответственность перед болельщиками и молодежью?

– Очень большая. В Италии есть 16-17-летние ребята, которые никогда не видели матчей сборной чемпионата мира. Для нас, футболистов, это хуже всего. Мы должны реагировать, работать сообща и делать все возможное, чтобы вернуться туда через четыре года.

– Что изменилось после того, как ты стал отцом?

– Леонардо был моей путеводной звездой после матча с Боснией. Я провел с ним два дня. Он еще не говорит, но когда я смотрю на него, все меняется. Я хочу быть с ним каждый день, он может изменить твой день за секунду. Он особенный.

Быть отцом означает иметь больше обязанностей, чем раньше, и наша с женой жизнь изменилась. Но все прекрасно, – сказал Тонали в интервью Sky Sport.