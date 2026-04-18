  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Андрей Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. Моя персональная политика как была, так и остается»
290

Андрей Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. Моя персональная политика как была, так и остается»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможности допуска российских команд к международным турнирам. 

17 апреля 2026 года в Ужгороде состоялся 28-й Конгресс УАФ.

– На Конгрессе я уже говорила с представителем УЕФА, был еще представитель ФИФА. То, что они приехали, уже свидетельствует о более близких отношениях с этими организациями? Можно ли в будущем ожидать глав, например, Инфантино?

– Смотрите, мы приглашаем. Это может случиться. Я же говорю: мы, Украина, должны быть открытыми для всех. Мы ведем такую политику, что мы открыты. У нас есть определенные вещи, вы знаете, за которые мы говорим – это понятно.

У нас есть наша политика в отношении России, относительно их допуска, и мы этого никогда не скрывали. И моя персональная политика как была, так и остается: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу.

Но то, что они приезжают, свидетельствует о том, что у нас есть общение, что у нас есть отношения, и я с удовольствием приглашаю Инфантино и Чеферина приехать в Украину, – приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Опубликовал: Алексей Белоус
logoАндрей Шевченко
logoПолитика
logoЧемпионат Украины по футболу
logoСборная России по футболу
logoУАФ
logoпремьер-лига Россия
logoДжанни Инфантино
logoУЕФА
logoАлександер Чеферин
logoФИФА
290 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А где была твоя «персональная политика», когда ты переходил к русскому олигарху в Челси? Ну это же другое, да, Ондрюша?
Ответ Vardy15
От российских денежек из рук Абрамовича отказаться просто не смог. Сумма не позволила проявить позицию.🤣
Ответ Vardy15
Ну это другое, вы не понимаете.
С этими все понятно, но я все чаще думаю, что если бы тогда в феврале 2022 при первых попытках отказов УЕФА и ФИФА показали бы свои яйца и впаяли бы отказавшемуся сопернику технарь, той же Польше например, это многих бы отрезвило. А так чиновники своим малодушием или ангажированностью фактически открыли ящик Пандоры, создав плохой прецедент: можно открыто топить Россию, отказываться с нами играть, играя в борца за мир, и тебе за это ничего не будет, наоборот, ты в тренде. Обратно отыграть подобное уже сложно...
Ответ Shuller18
Ты вспомни. Там массовый шок был. УЕФА скорее бы затрещала, чем кого-то заставила с кем-то играть. Это сейчас все смирились с новой реальностью и есть новые конфликты, где никого не отстраняют.

Отыграть подобное будет легко. Когда уже не будет прецедента для отстранения, нужно сначала допустить, а уже потом наказывать тех, кто не хочет играть. УЕФА — одна из самых лояльных к РФ спортивных организаций.
Ответ Noken
А чего трещать и заставлять? Есть матч в расписании, отказываетесь? До свидания. Пропуск ЧМ многих бы отрезвил.
Да и в феврале еще не было прям ппц кровопролития как впоследствии, казалось, что все вот-вот закончится. Эх...
🤡🤡🤡
Был легендой, стал шутом
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Пройдет время и будет блеять другое. Всю жизнь присмыкался и потом предавал.
Ответ Александр Панков
У таких шакалов это в крови...
Настанет день, когда за Андрюшей придёт ТЦК
Ответ Иосиф Сталин
Комментарий скрыт
Ответ Иосиф Сталин
Не смеши. У него все дети в Лондоне,Шевченко скорее всего там же живет,раз в месяц прилетая в Украину.
И в конце он добавил, дать грошей
Да вы единственное что хотите - страну свою обнулить вместе с населением, исполняя сомнительные приказы ЕС, идиоты.
Ответ bilyash63
Комментарий скрыт
Ответ Tintobrass
Комментарий скрыт
Ммм а оружие чье? А деньги на оружие откуда? А дроны кто помогает делать и поставляет? Поведай нам пожалуйста что у тебя в методичке написано.
Будем откровенны Шева умом некогда не блистал. Голами блистал, подкаблучностью блистал, а вот умом не особо.
А сейчас он просто подпевает повестке))
Ответ Perssey
Комментарий скрыт
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
в Газе? Ливане? Иране?
Ответ Андрей Джумалеев
По русски сказал?
Я никогда не забуду, как ГТ сборной Украины Шевченко на Евро 21 давал в перерыве установку на чистом русском)) Откуда он мову помнит, в школу еще при союзе ходил и всю жизнь прожил в Киеве, где все до недавних времен разговаривали по-русски. Небось репетитора себе как Зеля нанимал)
Ответ Shuller18
Да мне кажется, он всегда нормальным был. Вот пример: https://www.sports.ru/football/1105081046-etim-banderovczam-proigrali-eks-igrok-karpat-tolochko-peredal-frazu-sh.html
Просто он не может иметь другую публичную позицию сейчас. Придёт другое время - ещё переобуется. Вот только придёт ли?
Ну и зачем ему эта должность - я не знаю. Лучше бы тренировал дальше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
