Андрей Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. Моя персональная политика как была, так и остается»
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможности допуска российских команд к международным турнирам.
17 апреля 2026 года в Ужгороде состоялся 28-й Конгресс УАФ.
– На Конгрессе я уже говорила с представителем УЕФА, был еще представитель ФИФА. То, что они приехали, уже свидетельствует о более близких отношениях с этими организациями? Можно ли в будущем ожидать глав, например, Инфантино?
– Смотрите, мы приглашаем. Это может случиться. Я же говорю: мы, Украина, должны быть открытыми для всех. Мы ведем такую политику, что мы открыты. У нас есть определенные вещи, вы знаете, за которые мы говорим – это понятно.
У нас есть наша политика в отношении России, относительно их допуска, и мы этого никогда не скрывали. И моя персональная политика как была, так и остается: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу.
Но то, что они приезжают, свидетельствует о том, что у нас есть общение, что у нас есть отношения, и я с удовольствием приглашаю Инфантино и Чеферина приехать в Украину, – приводит слова Шевченко Tribuna.com.
Отыграть подобное будет легко. Когда уже не будет прецедента для отстранения, нужно сначала допустить, а уже потом наказывать тех, кто не хочет играть. УЕФА — одна из самых лояльных к РФ спортивных организаций.
Да и в феврале еще не было прям ппц кровопролития как впоследствии, казалось, что все вот-вот закончится. Эх...
Был легендой, стал шутом
А сейчас он просто подпевает повестке))
Просто он не может иметь другую публичную позицию сейчас. Придёт другое время - ещё переобуется. Вот только придёт ли?
Ну и зачем ему эта должность - я не знаю. Лучше бы тренировал дальше.