Андрей Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. Моя персональная политика как была, так и остается»

Андрей Шевченко: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможности допуска российских команд к международным турнирам.

17 апреля 2026 года в Ужгороде состоялся 28-й Конгресс УАФ.

– На Конгрессе я уже говорила с представителем УЕФА, был еще представитель ФИФА. То, что они приехали, уже свидетельствует о более близких отношениях с этими организациями? Можно ли в будущем ожидать глав, например, Инфантино?

– Смотрите, мы приглашаем. Это может случиться. Я же говорю: мы, Украина, должны быть открытыми для всех. Мы ведем такую политику, что мы открыты. У нас есть определенные вещи, вы знаете, за которые мы говорим – это понятно.

У нас есть наша политика в отношении России, относительно их допуска, и мы этого никогда не скрывали. И моя персональная политика как была, так и остается: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу.

Но то, что они приезжают, свидетельствует о том, что у нас есть общение, что у нас есть отношения, и я с удовольствием приглашаю Инфантино и Чеферина приехать в Украину, – приводит слова Шевченко Tribuna.com.