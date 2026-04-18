Тебас о финансах «Барсы»: «Они вышли на нужный уровень, значительно улучшив ситуацию. Посмотрим, удастся ли достичь правила 1:1 до 30 июня»

Тебас о финансах «Барсы»: они значительно улучшили ситуацию.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил текущуюю финансовую ситуацию в «Барселоне».

«Чтобы выйти к правилу 1:1 (Возможность тратить на состав 1 евро на каждый «сэкономленный» 1 евро. Под «сэкономленными» подразумевается зарплаты ушедших игроков и заработок на их трансферах – Спортс’‘), нужно генерировать доходы.

Жоан Лапорта официально станет президентом «Барселоны» только с 1 июля. Но клуб проделал очень серьезную работу, значительно улучшив ситуацию и грамотно выстроив финансовую структуру.

Они вышли на нужный уровень – это очень важный прогресс. Клуб движется в правильном направлении; посмотрим, удастся ли достичь цели до 30 июня. Сейчас ситуация стала лучше», – сказал Тебас.