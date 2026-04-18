Оливер Кан: «Олисе на пути к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч», если посмотреть на игру в последние недели»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан высказался о шансах полузащитника мюнхенцев Майкла Олисе на завоевание «Золотого мяча».

«Если посмотреть на игру в последние недели, то Майкл Олисе определенно находится на пути к тому, чтобы стать обладателем Золотого мяча», – сказал Кан.

Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Олисе – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 14-й, Месси – 15-й, Роналду – 17-й

думаю целая группа футболистов на пути к Золотому мячу.Но явно кандидат проявится после финалов Лиги и Мирового первенства.Победить может кандидат идущий сейчас во втором десятке.
Если Бавария возьмёт ЛЧ, а Франция ЧМ, то однозначно Олисе заберёт ЗМ!
Диктатор Мбаппе этого не допустит. Забьёт 5 голов, станет лучшим бомбардиром ЧМ в истории, двукратным чемпионом мира – на таком фоне ЗМ отдадут ему, а не парню, который ещё 2 года назад был в Кристал Пэласе
мало выиграть ЧМ)надо там играть ярко .если тот же Мбаппе будет лидером сборной ,а не Олисе то Килиан и получит ЗМ
у Олисе фанатов прибавилось после игры с Реалом, раньше ведь его мало кто знал, матчи Пэлас немногие смотрят, да и Бундеслигу тоже
В нем что-то есть. Это правда. Уникальные физ кондиции и стата, а еще итоги ЧМ и дадут нам расклады. Я к нему лояльнее чем к дембеле
поймем и увидем насколько Олисе хорош и на каком он этапе своего пути, когда дойдет до самого конца ЛЧ, когда сыграет на чепионате мира за свою сборную и насколько сильное влияние окажет своей игрой на выступление команды....как же мы любим авансы раздавать преждевременные а потом также быстро втаптывать в асфальт по пояс за несколько ошибок ...
поймем и увидем насколько Олисе хорош и на каком он этапе своего пути, когда дойдет до самого конца ЛЧ, когда сыграет на чепионате мира за свою сборную и насколько сильное влияние окажет своей игрой на выступление команды....как же мы любим авансы раздавать преждевременные а потом также быстро втаптывать в асфальт по пояс за несколько ошибок ...
А 1/4 против Реала - это не высокая стадия ЛЧ или матчи с ПСЖ или условным Арсеналом (Атлетико) более серьезное испытание, чем с Реалом (лучший игрок ответного матча и игровой недели в ЛЧ)? Только слепой не видит насколько Олисе хорош 🤦🏻‍♂️ причем уже не первый сезон!
