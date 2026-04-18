Левандовски сомневается в переходе в Саудовскую Аравию из-за конфликта в Иране. «Барса» предлагает ему контракт с понижением зарплаты, «Милан» интересуется форвардом

Левандовски может отказаться от перехода в Саудовскую Аравию из-за политики.

Контракт 37-летнего нападающего с «Барселоной» истекает этим летом. Его агент Пини Захави вел переговоры с представителями саудовских клубов, но, по информации As, футболист отложил принятие решения из-за событий в Иране. Он сомневается в целесообразности переезда на Ближний Восток из-за конфликта в регионе.

Поляк может остаться в «Барселоне» – ему предложили контракт на год с понижением зарплаты и условием, что он должен согласиться на подписание нового нападающего топ-уровня в преддверии следующего сезона. Утверждается, что хорошие отношения между Захави и президентом клуба Жоаном Лапортой могут способствовать достижению соглашения.

У Левандовского есть и другие варианты – одним из клубов, которые проявляют к нему интерес, является «Милан ». При этом контакты с «Чикаго Файр» из МЛС почти прекратились.

В текущем сезоне Ла Лиги Роберт провел 25 матчей, забил 12 голов и отдал 1 результативный пас.