  • Левандовски сомневается в переходе в Саудовскую Аравию из-за конфликта в Иране. «Барса» предлагает ему контракт с понижением зарплаты, «Милан» интересуется форвардом
Левандовски может отказаться от перехода в Саудовскую Аравию из-за политики.

Роберт Левандовски может отвергнуть вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии по политическим причинам. 

Контракт 37-летнего нападающего с «Барселоной» истекает этим летом. Его агент Пини Захави вел переговоры с представителями саудовских клубов, но, по информации As, футболист отложил принятие решения из-за событий в Иране. Он сомневается в целесообразности переезда на Ближний Восток из-за конфликта в регионе. 

Поляк может остаться в «Барселоне» – ему предложили контракт на год с понижением зарплаты и условием, что он должен согласиться на подписание нового нападающего топ-уровня в преддверии следующего сезона. Утверждается, что хорошие отношения между Захави и президентом клуба Жоаном Лапортой могут способствовать достижению соглашения. 

У Левандовского есть и другие варианты – одним из клубов, которые проявляют к нему интерес, является «Милан». При этом контакты с «Чикаго Файр» из МЛС почти прекратились. 

В текущем сезоне Ла Лиги Роберт провел 25 матчей, забил 12 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь

Что делать с Челестини?5123 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
«Милан» всегда интересуется игроками после 35😂
Ответ Боевой Бурят Путина
«Милан» всегда интересуется игроками после 35😂
И сразу вспоминается оценка 15летней давности от Пирло о правлении при Галлиани: mr.Bic.
Ответ Боевой Бурят Путина
«Милан» всегда интересуется игроками после 35😂
Бесплатный опытный топ игрок. Он и Барсе нужен что не так. Во всяком случае лучше чем всякие Фюллкруги. Вот за Хименеса и Нкунку отдали 80 лям и что?
Пусть в Милан переходит) Для борьбы за 2-3 место будет полезен в следующем сезоне)
Если играть и для зрителей - Милан отличный вариант. Арабов не смотрим
Ответ nick-basil
Если играть и для зрителей - Милан отличный вариант. Арабов не смотрим
В Милане дадут пять копеек по сравнению с зарплатой в Барсе. Италия конечно стала филиалом пенсионного фонда, но приносить мамонта в пещеру думаю требуют до сих пор...)
Ответ nick-basil
Если играть и для зрителей - Милан отличный вариант. Арабов не смотрим
ты и Серию А не смотришь
Италия самое то для пенсов
Ответ kk.abb
Италия самое то для пенсов
Да кроме Модрича можешь назвать кого кто сейчас прям рвет. Вам не надоели ваши стереотипы тупые. Лига моложе чем АПЛ но для вас неважно конечно
Ответ Darren&K
Да кроме Модрича можешь назвать кого кто сейчас прям рвет. Вам не надоели ваши стереотипы тупые. Лига моложе чем АПЛ но для вас неважно конечно
Зоммер, Мхитарян, Де Брейне, Де Хеа, Педро, Ачерби. Они не прям рвут но в преклонном возрасте играют
Не ну если Модрич в 40 лет лучший в Италии, то Лева точно года 3 будет ставить рекорды результативности.
Я без негатива. Совсем недавно там и Диру с Ибрагомовичем играли. Кдб играет, Силва поедет доигрывать
Ответ kk.abb
Я без негатива. Совсем недавно там и Диру с Ибрагомовичем играли. Кдб играет, Силва поедет доигрывать
31 год Силве какое доигрывать. Еще в самом расцвете и опытный. КдБ не играет а больше в койке
Ответ kk.abb
Я без негатива. Совсем недавно там и Диру с Ибрагомовичем играли. Кдб играет, Силва поедет доигрывать
Надо смотреть на средний возраст а не отдельных ветеранов. Они есть везде и в Англии и особенно Испании. Эти Лиги по среднему возрасту старше Серии А. Самая возрастная Интер остальные типа Ювентуса очень молоды или молодость и опыт как у Милана Ромы Наполи Лацио , остальные еще моложе. Стереотипы вещь упрямая как у тебя но это и близко не факты
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
12 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
22 минуты назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
27 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
37 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
47 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
48 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
через 0
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
11 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
50 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
51 минуту назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
57 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
Рекомендуем