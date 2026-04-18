У «Акрона» нет побед в РПЛ с ноября – 7 поражений и 2 ничьих

«Акрон» не побеждает после рестарта РПЛ.

«Акрон» не одержал ни одной победы после рестарта РПЛ – 5 поражений и 2 ничьих.

Сегодня команда Заура Тедеева сыграла вничью с «Рубином » (1:1) в 25-м туре.

Более того, серия без побед в чемпионате России у тольяттинцев насчитывает 9 матчей (7 поражений, 2 ничьих). Побед нет с ноября.

«Акрон » занимает 11-ю строчку в таблице с 23 очками.