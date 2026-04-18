У Глебова повреждение мышц задней группы бедра. Игрок ЦСКА завтра пройдет МРТ

Кирилл Глебов повредил мышцы бедра.

ЦСКА сообщил информацию по травме Кирилла Глебова.

Полузащитник армейцев был заменен на 42-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).

«У Кирилла Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра.

Завтра днем Кирилл пройдет МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения», – сообщили в московском клубе.