У Глебова повреждение мышц задней группы бедра. Игрок ЦСКА завтра пройдет МРТ
Кирилл Глебов повредил мышцы бедра.
ЦСКА сообщил информацию по травме Кирилла Глебова.
Полузащитник армейцев был заменен на 42-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).
«У Кирилла Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра.
Завтра днем Кирилл пройдет МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения», – сообщили в московском клубе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Это что было? Зачем его выпускали на поле, если он уже получил травму? Попросили добить себя, чтобы больше в этом ужасе не участвовать?