Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Форвард забил 18 голов за клуб
Нападающий забил 18 голов за тольяттинский клуб и обошел Андреса Понсе.
Рекордный мяч 37-летний Дзюба отправил в ворота «Рубина» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1, второй тайм).
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года.
Что делать с Челестини?5135 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Акрона»
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мог бы всю жизнь на голубом глазу говорить , что никогда за границу и не хотел.
Как патриот отечественного футбола.
И был бы , как Акинфеев .
А мы бы ахали : Вот , если б он тогда … Эх !