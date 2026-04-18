Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Форвард забил 18 голов за клуб

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона ».

Нападающий забил 18 голов за тольяттинский клуб и обошел Андреса Понсе .

Рекордный мяч 37-летний Дзюба отправил в ворота «Рубина » в 25-м туре Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года.