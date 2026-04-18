  • Аллегри о скудетто: «У «Интера» уже 6 лет выстроенная команда – как было у великого «Милана» и у моего «Ювентуса». В таком случае вы боретесь за титул. «Милану» нужно каждый год улучшать результат»
10

Аллегри о скудетто: «У «Интера» уже 6 лет выстроенная команда – как было у великого «Милана» и у моего «Ювентуса». В таком случае вы боретесь за титул. «Милану» нужно каждый год улучшать результат»

Аллегри о борьбе за скудетто: у «Интера» уже 6 лет выстроенная команда.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался про борьбу за чемпионство в Италии. 

«Россонери» идут на 3-й строчке, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков при игре в запасе. 

«Я очень рад, потому что мне посчастливилось быть частью двух великих клубов и работать с выдающимися руководителями. Был момент, когда мы все мечтали о том, чтобы конкурировать с «Интером» за скудетто. Построение команды? Мы начали думать о сезоне-2026/27 еще в конце прошлого летнего трансферного окна, иначе рискуешь отстать.

Думаю, это нормально, что у «Интера» была цель выиграть скудетто, потому что в прошлом году он уступил его всего на одно очко. Это мог бы быть третий титул за последние шесть лет, за которые команда также дважды доходила до финала Лиги чемпионов. Каждый год нужно стараться становиться лучше.

Когда у тебя есть выстроенная команда на протяжении шести лет – как это было у великого «Милана» и у моего «Ювентуса» – ты борешься только за скудетто. Для нас возвращение в Лигу чемпионов уже будет хорошим результатом. В следующем году нужно улучшить результат этого сезона, а затем – еще лучше выступить, пока не дойдем до того, чтобы каждый год бороться за скудетто.

Сначала нужно попасть в Лигу чемпионов, а потом уже посмотрим, какими будут амбиции на следующий сезон – для «Милана» это всегда стремление к максимуму. Но реальность сталкивает тебя с трудностями, и все же нужно постоянно улучшать свое положение по сравнению с предыдущим годом», – сказал Аллегри. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Пусть это Конте скажет, который в первый же сезон выиграл у команды которая "уже 5 лет как выстроена ".
Пусть это Конте скажет, который в первый же сезон выиграл у команды которая "уже 5 лет как выстроена ".
Под Конте закупились на 200 лямов, а Максону из хотелок только Рабьо за пиво и дедушка Модрич бесплатный. Да и то скудетто во многом из-за того, что Интер много сил отдал в ЛЧ.
Под Конте закупились на 200 лямов, а Максону из хотелок только Рабьо за пиво и дедушка Модрич бесплатный. Да и то скудетто во многом из-за того, что Интер много сил отдал в ЛЧ.
Под Конте закупились на 200кк после чемпионства. Плюсом Хвичу отдали через полгода, прям во время чемпионата, в котором Конте всё равно стал чемпионом.
Максу купили игроков, но всё ему не то. В этом году летом ему купят игроков, но они опять ему не подойдут 😂😂 Увидишь его нытьё и его фанатов по поводу плохого состава))
Всё идёт таким же образом, как и в Юве второго захода))
Макс поднял Милан с колен) Борется за 2-3 место, дважды победил Интер, вылетел из Кубка Италии) Хорошие результаты для Милана) И этого Макс достиг за первый сезон) Милану нужно продлевать с Максом контракт)
Макс поднял Милан с колен) Борется за 2-3 место, дважды победил Интер, вылетел из Кубка Италии) Хорошие результаты для Милана) И этого Макс достиг за первый сезон) Милану нужно продлевать с Максом контракт)
Надеюсь Макса продлят до конца карьеры с отступными в миллиард, чтоб у руководства Юве даже в мыслях не было его пригласить ещё раз))
Чтоб новый тренер так четко команду подхватил это вообще редкое явление, что бы там ни было выстроено.
