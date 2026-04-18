Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. Форвард «Акрона» отличился в матче с «Рубином»

Артем Дзюба забил гол в ворота «Рубина» в 25-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Акрона» сравнял счет на 62-й минуте встречи (1:1, второй тайм).

Таким образом, Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.

В нынешнем сезоне футболист записал на свой счет 8 мячей и 5 передач в 22 матчах.