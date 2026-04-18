  • Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. Форвард «Акрона» отличился в матче с «Рубином»
Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. Форвард «Акрона» отличился в матче с «Рубином»

Артем Дзюба забил 248-й гол в карьере.

Артем Дзюба забил гол в ворота «Рубина» в 25-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Акрона» сравнял счет на 62-й минуте встречи (1:1, второй тайм). 

Таким образом, Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.

В нынешнем сезоне футболист записал на свой счет 8 мячей и 5 передач в 22 матчах. Его статистику можно изучить по ссылке.

Дзюба в 37 за аутсайдера забивает в РПЛ больше чем Соболев и Комличенко за топов.
Дзюба в 37 за аутсайдера забивает в РПЛ больше чем Соболев и Комличенко за топов.
8 + 5 у него, а ряд рос игроков до 28 талантами считают при скудной стате
Дзюба в 37 за аутсайдера забивает в РПЛ больше чем Соболев и Комличенко за топов.
Респект. Хорошее сравнение. Многое говорит об игроках, уровне Семака и РПЛ.
Можно по разному относиться к Дзюбе , но вот что у него не отнять так это желание играть в каждом матче и забивать.
Дзюба по сравнению Соболевым просто Тьери Анри ))
Можно по разному относиться к Дзюбе , но вот что у него не отнять так это желание играть в каждом матче и забивать. Дзюба по сравнению Соболевым просто Тьери Анри ))
Да по сравнению с этим недоразумением соболем, все наши форварда Анри
Можно по разному относиться к Дзюбе , но вот что у него не отнять так это желание играть в каждом матче и забивать. Дзюба по сравнению Соболевым просто Тьери Анри ))
Так и косяков то за ним я не помню, прям глобальных каких то.
Никогда не понимал людей, пишущих что Дзюба - дерево и так далее. Да он топарь. Карьера на зависть многим
Никогда не понимал людей, пишущих что Дзюба - дерево и так далее. Да он топарь. Карьера на зависть многим
Никогда не понимал людей, пишущих что Дзюба - дерево и так далее. Да он топарь. Карьера на зависть многим
Глазами просто футбол не привыкли смотреть. У него Спартаковская школа. Есть обработка, пасы низом, на ход, на третьего сорвать. Я уж молчу, что он борется неплохо и скидывает. А когда начинал в Спартаке, я помню, пот ставили полузащитником крайним иногда с таким ростом. И он бегал тогда неплохо. Хороший футболист с наглым спортивным характером.
2 гола до 250 голов за карьеру на взрослом уровне. Топчик
Дзюба на футбольном поле свое дело знает и делает это профессионально.
Еще 2 гола в оставшихся несколько туров до окончания сезона были бы прекрасным дополнением в копилку Артема и установлением рекорда в 250 голов за карьеру в росфутболе. Надеюсь, получится!
Ну какой бы не был он человек ,но в 37 тащит аутсайдера РПЛ ,карьера на зависть многим игрокам в нашей стране ,ну и рекорды на долгие годы вперед уже установлены
248 голов. Так-то прилично, учитывая следующие факторы:

У нас в РПЛ в 1 сезоне играют только 30 матчей.
Сборная не играет так много, как топовые.
Четверть карьеры Дзюба играл за всяких аутсайдеров типа Акрона, Арсенала из Тулы, Томи.
Еще четверть карьеры сидел на лавке.

Вообще в расчете на 90 минут Дзюба за карьеру провел 500 матчей и набрал в них почти 400 очков по Г+П. Мощно.
248 голов. Так-то прилично, учитывая следующие факторы: У нас в РПЛ в 1 сезоне играют только 30 матчей. Сборная не играет так много, как топовые. Четверть карьеры Дзюба играл за всяких аутсайдеров типа Акрона, Арсенала из Тулы, Томи. Еще четверть карьеры сидел на лавке. Вообще в расчете на 90 минут Дзюба за карьеру провел 500 матчей и набрал в них почти 400 очков по Г+П. Мощно.
Сидел на лавке и в арендах потому что лентяй. Большая часть голов при лояльном судействе
Хороший он футболист, если бы еще язык придерживал, цены бы ему не было.
Хороший он футболист, если бы еще язык придерживал, цены бы ему не было.
язык — ладно, лишь бы руки были заняты
Хороший он футболист, если бы еще язык придерживал, цены бы ему не было.
У нас в Арсенале, достойно себя вел. И за собой тоже, вел.. В 37 лет , с такой статистикой, топарь!!!.
Дзю кароче показал всем молодым как надо и как не надо
