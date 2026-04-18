Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. Форвард «Акрона» отличился в матче с «Рубином»
Артем Дзюба забил 248-й гол в карьере.
Артем Дзюба забил гол в ворота «Рубина» в 25-м туре Мир РПЛ.
Нападающий «Акрона» сравнял счет на 62-й минуте встречи (1:1, второй тайм).
Таким образом, Дзюба забил 248-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.
I nынешнем сезоне футболист записал на свой счет 8 мячей и 5 передач в 22 матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
8 + 5 у него, а ряд рос игроков до 28 талантами считают при скудной стате
Дзюба по сравнению Соболевым просто Тьери Анри ))
У нас в РПЛ в 1 сезоне играют только 30 матчей.
Сборная не играет так много, как топовые.
Четверть карьеры Дзюба играл за всяких аутсайдеров типа Акрона, Арсенала из Тулы, Томи.
Еще четверть карьеры сидел на лавке.
Вообще в расчете на 90 минут Дзюба за карьеру провел 500 матчей и набрал в них почти 400 очков по Г+П. Мощно.