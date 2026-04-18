«Баварии» нужно набрать 1 очко, чтобы стать чемпионом Бундеслиги. Команда Компани сыграет со «Штутгартом» завтра
«Баварии» осталось набрать 1 очко для чемпионства.
«Бавария» может стать чемпионом Германии уже завтра.
Сегодня дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в 30-м туре чемпионата Германии. Команда Нико Ковача набрала 64 балла и отстает от «Баварии» на 12 очков за 4 тура до конца чемпионата. При этом у мюнхенцев есть матч в запасе.
Свой матч «Бавария» проведет в воскресенье – команда Венсана Компани встретится со «Штутгартом». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Если мюнхенцы победят, то досрочно завоюют титул чемпионов Бундеслиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А вообще, картина удручающая. Как болельщику «Баварии» хотелось бы более высокой конкуренции в чемпионате...
Это об конкуренции в БЛ
Сами себе стреляют в колено, а потом кричат «Scheiße Bayern!»...