«Баварии» нужно набрать 1 очко, чтобы стать чемпионом Бундеслиги. Команда Компани сыграет со «Штутгартом» завтра

«Баварии» осталось набрать 1 очко для чемпионства.

«Бавария» может стать чемпионом Германии уже завтра.

Сегодня дортмундская «Боруссия » уступила «Хоффенхайму » со счетом 1:2 в 30-м туре чемпионата Германии. Команда Нико Ковача набрала 64 балла и отстает от «Баварии» на 12 очков за 4 тура до конца чемпионата. При этом у мюнхенцев есть матч в запасе.

Свой матч «Бавария » проведет в воскресенье – команда Венсана Компани встретится со «Штутгартом». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Если мюнхенцы победят, то досрочно завоюют титул чемпионов Бундеслиги.