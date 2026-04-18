  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Баварии» нужно набрать 1 очко, чтобы стать чемпионом Бундеслиги. Команда Компани сыграет со «Штутгартом» завтра
«Баварии» нужно набрать 1 очко, чтобы стать чемпионом Бундеслиги. Команда Компани сыграет со «Штутгартом» завтра

Сегодня дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в 30-м туре чемпионата Германии. Команда Нико Ковача набрала 64 балла и отстает от «Баварии» на 12 очков за 4 тура до конца чемпионата. При этом у мюнхенцев есть матч в запасе. 

Свой матч «Бавария» проведет в воскресенье – команда Венсана Компани встретится со «Штутгартом». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Если мюнхенцы победят, то досрочно завоюют титул чемпионов Бундеслиги.

Что делать с Челестини?5132 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoХоффенхайм
logoБоруссия Дортмунд
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoШтутгарт
logoВенсан Компани
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю Баварии ещё и ЛЧ выиграть. Лучшая команда сезона. Это будет справедливо.
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
У баварии нападающие умеют играть в отличии от ливерпуля
Ну, Дортмунд в этом сезоне и не выглядел особо претендентом, если честно...

А вообще, картина удручающая. Как болельщику «Баварии» хотелось бы более высокой конкуренции в чемпионате...
Ответ Влад Шестаков
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
У вас картина не лучше 😄
А разве кто под автоматом заставляет сливать Байер, БД своих лучших игроков и тренеров по окончанию удачных сезонов?
Это об конкуренции в БЛ
Ответ петрович сектор1
Никто.
Сами себе стреляют в колено, а потом кричат «Scheiße Bayern!»...
Ответ петрович сектор1
Комментарий удален модератором
дома ещё играют, могут сразу отпраздновать, а дальше в равных условиях готовиться с ПСЖ, которые вечно отдыхают в чемпионате
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Кто в этом виноват?
И без этого очка чемпионами будут.
Ответ Busk
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
🤣🤣🤣🤣
Можно не набирать это очко. При равенстве, ключевым фактором станет разница мячей. +38)
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Минусуют болельщики Баварии, которые думают, то что в Бундеслиге реально есть интрига😂
Представляю, как кайфует Кейн, когда 30 голов в чемпионате реально окупаются
3 отгрузят и всё
Все уже чемпионы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
