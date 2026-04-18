«Футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – определенный вызов. Но и популяризация плавания». Ефимова о том, что надела майку красно-белых на награждение после заплыва в Кубке России
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о решении выйти на награждение в Санкт‑Петербурге в футболке «Спартака».
В пятницу Ефимова выиграла золото на дистанции 50 м брассом на Кубке России. Спортсменка также вышла на заплыв в шапке «Спартака».
«Футболку «Спартака» мне подарили недавно на матче Кубка России. Розовый цвет, мне понравилось. И я решила выйти в ней на награждение на финале Кубка России после 50 м брассом.
Футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – это определенный вызов. Но и популяризация спорта. Думаю, что так мы привлекаем больше внимания к плаванию», – сказала Ефимова.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Сколько замечательных спортсменов в разных видах спорта болеют за Спартак🥰
народную любовь за покупные кубки не купишь )
Она не болеет за Спартак, она цвет розовый любит. Наверняка даже не скажет что тренер
Для меня - Спартак только в баскетболе. Легендарная команда Кондрашина и А. Белова.
Молодец Юля! 👍 Поздравляем с победой!
умничка!
Так и скажи: "Спасибо, Юля за розовый цвет".
Ну не жовто-блокитный1
Так держать,Юля!
Достойный выбор достойного человека)
А лучше снять.
