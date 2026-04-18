«Футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – определенный вызов. Но и популяризация плавания». Ефимова о том, что надела майку красно-белых на награждение после заплыва в Кубке России

Ефимова: футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – определенный вызов.

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о решении выйти на награждение в Санкт‑Петербурге в футболке «Спартака ».

В пятницу Ефимова выиграла золото на дистанции 50 м брассом на Кубке России. Спортсменка также вышла на заплыв в шапке «Спартака».

«Футболку «Спартака» мне подарили недавно на матче Кубка России. Розовый цвет, мне понравилось. И я решила выйти в ней на награждение на финале Кубка России после 50 м брассом.

Футболка «Спартака» в Санкт‑Петербурге – это определенный вызов. Но и популяризация спорта. Думаю, что так мы привлекаем больше внимания к плаванию», – сказала Ефимова.