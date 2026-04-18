  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу». Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам
98

«Унион» проиграл первый матч при женщине-тренере.

Мари-Луизе Эта потерпела поражение в первом матче во главе «Униона». 

Берлинская команда уступила «Вольфсбургу» со счетом 1:2 в 30-м туре Бундеслиги. Это была первая игра 34-летней специалистки на посту исполняющей обязанности главного тренера мужской команды. Эта возглавила команду 12 апреля.

Отметим, что «Унион» нанес больше ударов по воротам (25 против 5) и в створ (7 против 4), чем соперник. 

В данный момент «Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка. 

Бундеслига Германия. 30 тур
18 апреля 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
1 - 2
2.24xG0.31
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+3’
Пейчинович   Сиогаи
90’
+3’
Центер   Йенц
Триммель   Хаберер
88’
Хедира   Бурджу
87’
86’
Эриксен   Арнольд
  Берк
85’
Хедира
78’
Кемляйн   Шефер
75’
71’
Виммер   Герхардт
71’
Амура   Дагим
Роте   Кен
68’
Ансах   Скарке
68’
58’
Белосьян
46’
  Пейчинович
2тайм
Перерыв
11’
  Виммер
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Роте, Кемляйн, Хедира, Триммель, Ансах, Илич, Берк
Запасные: Крал, Кемляйн, Нсоки, Хедира, Клаус, Юранович, Роте, Триммель, Ансах
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Виммер, Амура, Центер, Винисиус, Эриксен, Мэле, Пейчинович
Запасные: Кумбеди, Центер, Пейчинович, Амура, Виммер, Эриксен, Перван, Аджетеи, Маер
Подробнее
Что делать с Челестини?5130 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Busk
Спортс должен более четкую информацию дать. Вот она. "Унион Берлин" под руководством тренера женщины дома проиграл глубокому аутсайдеру чемпионата.
Ответ vulturecrow
можно и по-другому: "Унион Берлин" под руководством тренера женщины дома проиграл бывшему чемпиону Германии.
Ответ dreamstep
Мостовой: печатает....
Ответ alexsem69
И каждый раз стирает)
Не смотрел матч, но по xG по разным поставщикам там разница около +2 в пользу Униона. Сильно транжирили моменты и в какой-то момент летели 0:2, должно быть обидно!
Ответ Cearvm
Не смотрел матч, но по xG по разным поставщикам там разница около +2 в пользу Униона. Сильно транжирили моменты и в какой-то момент летели 0:2, должно быть обидно!
Ответ Cearvm
Не смотрел матч, но по xG по разным поставщикам там разница около +2 в пользу Униона. Сильно транжирили моменты и в какой-то момент летели 0:2, должно быть обидно!
Ответ vulturecrow
теперь спортс будет докладывать о каждом матче Униона. до конца сезона. а потом опять навсегда забудет о существовании клуба.
Ответ Krogan_
Сколько сразу хейтеров Униона появилось на сайте, которые знать не знали про этот клуб!
Ответ Геннадий Тёкин
Да все беды из за баб)).
Ответ Геннадий Тёкин
Да все беды из за баб)).
Ответ Dr_horrible
А когда Эту увольнять будут, на Унион ещё и обвинения в сексизме полетят )
Ответ squadra_azzurra
В целом ожидаемо) Унион смотрелся конечно неплохо, но реализация подвела.
Ответ Тимак Капарзо
Комментарий удален пользователем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
