«Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу». Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам

«Унион» проиграл первый матч при женщине-тренере.

Берлинская команда уступила «Вольфсбургу » со счетом 1:2 в 30-м туре Бундеслиги. Это была первая игра 34-летней специалистки на посту исполняющей обязанности главного тренера мужской команды. Эта возглавила команду 12 апреля.

Отметим, что «Унион» нанес больше ударов по воротам (25 против 5) и в створ (7 против 4), чем соперник.

В данный момент «Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка.