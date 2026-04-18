«ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом. После сезона нужно будет решать, устраивает ли Челестини руководство, чистить команду». Масалитин об армейцах

Масалитин: ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом.

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев.

В 25-м туре Мир РПЛ команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«После сезона нужно будет делать определенные выводы: устраивает ли руководство клуба Челестини или нет, чистить команду от тех, кто не соответствует задачам клуба. Нужно провести внутренний разбор команды.

На сегодняшний день ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом», – сказал Масалитин.