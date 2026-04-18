«ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом. После сезона нужно будет решать, устраивает ли Челестини руководство, чистить команду». Масалитин об армейцах
Масалитин: ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом.
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев.
В 25-м туре Мир РПЛ команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
«После сезона нужно будет делать определенные выводы: устраивает ли руководство клуба Челестини или нет, чистить команду от тех, кто не соответствует задачам клуба. Нужно провести внутренний разбор команды.
На сегодняшний день ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом», – сказал Масалитин.
Что делать с Челестини?5130 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сейчас смотришь на то что происходит в ЦСКА, просто в каком то недоумении и шоке.
ЦСКА всегда нужен сильный и должен им быть , что бы была конкурентная борьба в чемпионате .
Болельщики других клубов думаю меня поддержат .
Увольнять , и забыть как страшный сон
Но сначала не понял этого обмена Дивеева. Игорь многолетний лидер ЦСКА причем Зенит давно на него облизывался, но Дивеев не покупался на это. После Акинфеева, Дивеев был вторым по влиянию игроком. НЕ без греха, не идеален, но это был основной и сильнейший российский центральный защитник. И он бы дальше играл за ЦСКА, если бы Челистини не решил его обменять на лавочника Зенита, который ни в Зените, но в Аргентине не показывал прям дикую результативность.
Ну а после перерыва, Челистини начал сильно разочаровывать. Отсутствие гибкости в случае с Мойзесом, какая то упертость, и отсутствие позиционной игры, и с большими проблемами в обороне показали, что Челистини не мессия. Да и явно заметно, что игроки не бьются,ни за команду, ни за клуб, ни за тренера.
Реально, все подписания, действия ведут куда то не туда.