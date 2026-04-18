  • «ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом. После сезона нужно будет решать, устраивает ли Челестини руководство, чистить команду». Масалитин об армейцах
32

«ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом. После сезона нужно будет решать, устраивает ли Челестини руководство, чистить команду». Масалитин об армейцах

Масалитин: ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом.

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев.

В 25-м туре Мир РПЛ команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1). 

«После сезона нужно будет делать определенные выводы: устраивает ли руководство клуба Челестини или нет, чистить команду от тех, кто не соответствует задачам клуба. Нужно провести внутренний разбор команды.

На сегодняшний день ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом», – сказал Масалитин.

Что делать с Челестини?5130 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Валерий Масалитин
премьер-лига Россия
ЦСКА
Крылья Советов
Фабио Челестини
Матч ТВ
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Признаться честно , по первым турам когда Челестини только пришел в ЦСКА и я восторгался им , да и большинство наверно болельщиков футбола. Украдкой завидуя какой тренер достался ЦСКА .

Сейчас смотришь на то что происходит в ЦСКА, просто в каком то недоумении и шоке.

ЦСКА всегда нужен сильный и должен им быть , что бы была конкурентная борьба в чемпионате .
Болельщики других клубов думаю меня поддержат .

Увольнять , и забыть как страшный сон
Ответ Злой Руся
Признаться честно , по первым турам когда Челестини только пришел в ЦСКА и я восторгался им , да и большинство наверно болельщиков футбола. Украдкой завидуя какой тренер достался ЦСКА . Сейчас смотришь на то что происходит в ЦСКА, просто в каком то недоумении и шоке. ЦСКА всегда нужен сильный и должен им быть , что бы была конкурентная борьба в чемпионате . Болельщики других клубов думаю меня поддержат . Увольнять , и забыть как страшный сон
Как говорит царь Мостовой, играют игроки. Да вы хоть Гвардиолу поставьте к нынешним игрокам ЦСКА, они лучше не заиграют. По классу в целом футболисты Краснодара, Зенита, Локомотива, Спартака и даже Динамо столичного выше армейцев. Им ровня Балтика и Рубин. Тренерские провалы отражались на игре Спартака и Динамо, но ЦСКА даже выше того места, где должен быть по классу.
Мы все изначально восхищались командой Челистини, игроками, и тренером. Давно не видели такой открытый и атакующий ЦСКА.
Но сначала не понял этого обмена Дивеева. Игорь многолетний лидер ЦСКА причем Зенит давно на него облизывался, но Дивеев не покупался на это. После Акинфеева, Дивеев был вторым по влиянию игроком. НЕ без греха, не идеален, но это был основной и сильнейший российский центральный защитник. И он бы дальше играл за ЦСКА, если бы Челистини не решил его обменять на лавочника Зенита, который ни в Зените, но в Аргентине не показывал прям дикую результативность.
Ну а после перерыва, Челистини начал сильно разочаровывать. Отсутствие гибкости в случае с Мойзесом, какая то упертость, и отсутствие позиционной игры, и с большими проблемами в обороне показали, что Челистини не мессия. Да и явно заметно, что игроки не бьются,ни за команду, ни за клуб, ни за тренера.
С более слабым по именам составом в прошлом году смотрелись достойно. Было понятно во что команда играет, были понятны тренерские решения, был результат. Сейчас два лучших игрока первой части сезона усадили в глубокий запас, а потом выпускают их на замену без игрового тонуса, требуя результата. Зачем то развалили защиту, которая была одной из лучших у лиге в последние сезоны, а без защиты не будет стабильных результатов и тем более титулов. Так что вопросы к тренеру, а тренер это производное от менеджмента. Если раньше решения спортивного блока часто были не понятны, то теперь к этому добавились метания тренера. И просто более логично поменять одного человека, который явно утратил контроль над ситуацией, чем чистить команду и терять, как минимум, 1-2 сезона на построение новой, но сути, с ноля.
Верните Гинера к власти
Ответ Quattro9
Верните Гинера к власти
Евгений Леннорыч давно утратил деловую хватку! Вспомните, хотя бы историю с продажей Чалова в Англию...
Ответ Фролов П.
Евгений Леннорыч давно утратил деловую хватку! Вспомните, хотя бы историю с продажей Чалова в Англию...
После 14 года власть уже начала таять, а через пару лет её уже де факто не было
Походу он прав , к сожалению…
Я полностью согласен с негативными комментариями. Это не футбол, это бей-беги, авось получится что-нибудь сообразить! Жуть...
Мем : просчитался, но где?
Реально, все подписания, действия ведут куда то не туда.
Жаль, что вместе с Челестини нельзя и руководство такое выгнать.
Ответ Алексей Полиенков
Жаль, что вместе с Челестини нельзя и руководство такое выгнать.
Скорее всего проблемы, в команде начались после продажи Дивеева. И скорее всего это сделано вопреки просьбам Челестини не продавать его.
Ответ RUSSERG
Скорее всего проблемы, в команде начались после продажи Дивеева. И скорее всего это сделано вопреки просьбам Челестини не продавать его.
Увы, но он сам эту продажу если не инициировал, то по крайней мере одобрил.
В ЦСКА есть Глебов-Обляков-Кисляк-Круговой-Гайч-Мойза. На сегодня - остальные , в той или иной степени должны доказывать.
Кубок если не возьмут.карьера Чеполино закончится .
Ответ Александр Сущенко
Кубок если не возьмут.карьера Чеполино закончится .
Значит, уже закончилась. Спартак нам не обыграть. Главное не проиграть с позором. Игры нет, все дырявое, начиная с защиты… И ополоумевший от своей власти итальянец, которому только макароны варить((
Ответ kapitan.vorobey
Значит, уже закончилась. Спартак нам не обыграть. Главное не проиграть с позором. Игры нет, все дырявое, начиная с защиты… И ополоумевший от своей власти итальянец, которому только макароны варить((
А вот тут ты истину глаголишь, главное не проиграть с позором...
