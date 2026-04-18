Пономарев о ЦСКА: «Как деревяшки по полю бегают. Баринов похож на дешевое повидло – как старый ветеран играет»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру армейцев против «Крыльев Советов » в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1.

«Второй тайм еще был похож на футбол, несколько комбинаций сделали. И то, потому что «Крылья» сели в оборону. Хоть подачи были неплохие с фланга. Гол забили мы непонятный, просто Кисляк в кучу попал. А так, с комбинации забить не можем.

Нескладно ребята действуют. Неэластичные, как деревяшки по полю бегают. Падают постоянно, кривляются и даже сгруппироваться нормально не могут.

В «Локомотиве» Баринов мог играть комбинационно, пасы неплохие отдавал, забивал, пахал, а в ЦСКА совсем себя не проявляет. Я тоже думал, что приходит опытный игрок, цементирует центр поля, но ничего подобного не получается. Мяч он не продвигает, пасы вперед не дает.

Ветерана вместо него поставь, он то же самое будет делать. Баринов как старый ветеран играет, без напряжения. Очень вальяжно бегает, себя бережет. Похож на дешевое повидло», – сказал Пономарев.