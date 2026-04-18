Пономарев о ЦСКА: «Как деревяшки по полю бегают. Баринов похож на дешевое повидло – как старый ветеран играет»

Владимир Пономарев раскритиковал игру ЦСКА и Баринова.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру армейцев против «Крыльев Советов» в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1.

«Второй тайм еще был похож на футбол, несколько комбинаций сделали. И то, потому что «Крылья» сели в оборону. Хоть подачи были неплохие с фланга. Гол забили мы непонятный, просто Кисляк в кучу попал. А так, с комбинации забить не можем.

Нескладно ребята действуют. Неэластичные, как деревяшки по полю бегают. Падают постоянно, кривляются и даже сгруппироваться нормально не могут.

В «Локомотиве» Баринов мог играть комбинационно, пасы неплохие отдавал, забивал, пахал, а в ЦСКА совсем себя не проявляет. Я тоже думал, что приходит опытный игрок, цементирует центр поля, но ничего подобного не получается. Мяч он не продвигает, пасы вперед не дает.

Ветерана вместо него поставь, он то же самое будет делать. Баринов как старый ветеран играет, без напряжения. Очень вальяжно бегает, себя бережет. Похож на дешевое повидло», – сказал Пономарев.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Как деревяшки по полю бегают. Баринов похож на дешевое повидло...
Когда хорошо,тогда хорошо...Владимир Пономарев сегодня подметил игроков Цска не в бровь,а в глаз!
Ну не такое уж Баринов и дешевое - бабло за него вполне внятное отдали, а личка и подъёмные точно не хилые. Играет, конечно, даже не как повидло, а как просто дерьмо, ну так как умеет, ни больше, ни меньше..))
Старика заело с этим повидлом, но по сути он прав сегодня.
Видимо это метафора такая для обозначения говна...
я тебе говорил нас рано, а ты засахарилось, засахарилось (с)
Когда фанаты ЦСКА кричали про «самого сильного опорника страны», который «зацементирует центр поля», то им в ответ болельщики Локомотива давали знаки, но им не верили, говорили, мол, это от обиды у вас просто, что увели такое золотце.

Пацаны (с), как дела? 😁
Они то же самое говорили про трансфер Гонду, мол, взяли суперфорварда. Когда им пытались объяснить, что Лусиану - это изысканное полено, они бесновались, что это от зависти оттого, что такой голеадор ушёл из Зенита. Живите теперь с этой забивной машиной...
Извините, мы расскаиваемся)
Ну а если серьезно, то ещё изначально был скептицизм у многих
Я вообще был удивлен, как такой игрок как Баринов, в состав сборной попал и даже с капитанской повязкой
я понял Баринов всё это время был черкизовским Обляком те лимитчиком максимум которого бицца-бороца, которого облизывают комментаторы на тв рассказывая какой это крутой игрок и лидер. а по факту просто брус брусом нулевой ещё и с лишним весом, такое же дно ещё Кузяев был один в один типа работяга много черновой работы и бла бла бла
На чужом несчастье счастья не построишь. Не надо было ЦСКА пользоваться терками Локомотива и Кузьмичева
Повидло, одно из самых демократичных продуктов питания, никогда и не было дорогим.
тогда представь, какого качества повидло, дешевое даже по сравнению с обычным?
А кто он, если не ветеран? 30-летний игрок с порванными связками... Уже отыгранный материал. Только идиот мог такого за деньги подписать, да ещё и на огромную зарплату.
С возвращением! Повидло снова подешевело!
Городецкий дико рофлил с этого повидла
Мне на полном серьезе с пеной у рта тут на спортсе доказывали что Баринов это мировой уровень !
Что он заезда футбола , и может ехать спокойно в условный МЮ или Атлетико .
Мол он пахарь с прекрасным видением поля , пасом и убойной дальней и тд 😂

Где эти люди сейчас ?

Одно можно сказать точно - агент у Баринова очень хороший.

Сейчас вот например рассказывает о том что критика Баринова не опраовдана , потому что сейчас в ЦСКА Баринову приходится играть чистого опросника , и ждать каких то головевых действий от него глупо 🤷
Ну сегодня он чистого защитника играл ( пытался) . Тут к тренеру вопросы.
Ну надо же его куда-то ставить, нельзя же так сразу признаться что говно купил...
