Пономарев о ЦСКА: «Как деревяшки по полю бегают. Баринов похож на дешевое повидло – как старый ветеран играет»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру армейцев против «Крыльев Советов» в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1.
«Второй тайм еще был похож на футбол, несколько комбинаций сделали. И то, потому что «Крылья» сели в оборону. Хоть подачи были неплохие с фланга. Гол забили мы непонятный, просто Кисляк в кучу попал. А так, с комбинации забить не можем.
Нескладно ребята действуют. Неэластичные, как деревяшки по полю бегают. Падают постоянно, кривляются и даже сгруппироваться нормально не могут.
В «Локомотиве» Баринов мог играть комбинационно, пасы неплохие отдавал, забивал, пахал, а в ЦСКА совсем себя не проявляет. Я тоже думал, что приходит опытный игрок, цементирует центр поля, но ничего подобного не получается. Мяч он не продвигает, пасы вперед не дает.
Ветерана вместо него поставь, он то же самое будет делать. Баринов как старый ветеран играет, без напряжения. Очень вальяжно бегает, себя бережет. Похож на дешевое повидло», – сказал Пономарев.
Когда хорошо,тогда хорошо...Владимир Пономарев сегодня подметил игроков Цска не в бровь,а в глаз!
Пацаны (с), как дела? 😁
Ну а если серьезно, то ещё изначально был скептицизм у многих
Я вообще был удивлен, как такой игрок как Баринов, в состав сборной попал и даже с капитанской повязкой
Что он заезда футбола , и может ехать спокойно в условный МЮ или Атлетико .
Мол он пахарь с прекрасным видением поля , пасом и убойной дальней и тд 😂
Где эти люди сейчас ?
Одно можно сказать точно - агент у Баринова очень хороший.
Сейчас вот например рассказывает о том что критика Баринова не опраовдана , потому что сейчас в ЦСКА Баринову приходится играть чистого опросника , и ждать каких то головевых действий от него глупо 🤷