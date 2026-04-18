Боссы «Атлетико» выстраивают проект вокруг Альвареса и не собираются продавать его «Барселоне». Деку ищет альтернативные варианты
«Атлетико» не хочет продавать Альвареса «Барселоне».
Сделка по Хулиану Альваресу становится все более сложной для «Барселоны», пишет Mundo Deportivo.
Сообщается, что Apollo Global Management, мажоритарный акционер «Атлетико», выстраивает коммерческую и спортивную стратегию вокруг аргентинца и не планирует его продажу.
Компания хочет, чтобы «Атлетико» побеждал и становился сильнее, и в Хулиане видят центральную фигуру этого проекта.
Спортивный директор «Барселоны» Деку продолжает работу по поиску альтернативы Альваресу на случай, если клубу не удастся осуществить трансфер форварда.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Атлетико даже кубок выиграть не может. Будут его заваливать баблом. Так карьера и пройдёт, если он не уйдёт.
А вернутся можно всегда. Есть примеры Торреса, Гризманна.