  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Боссы «Атлетико» выстраивают проект вокруг Альвареса и не собираются продавать его «Барселоне». Деку ищет альтернативные варианты
36

Боссы «Атлетико» выстраивают проект вокруг Альвареса и не собираются продавать его «Барселоне». Деку ищет альтернативные варианты

«Атлетико» не хочет продавать Альвареса «Барселоне».

Сделка по Хулиану Альваресу становится все более сложной для «Барселоны», пишет Mundo Deportivo. 

Сообщается, что Apollo Global Management, мажоритарный акционер «Атлетико», выстраивает коммерческую и спортивную стратегию вокруг аргентинца и не планирует его продажу.

Компания хочет, чтобы «Атлетико» побеждал и становился сильнее, и в Хулиане видят центральную фигуру этого проекта. 

Спортивный директор «Барселоны» Деку продолжает работу по поиску альтернативы Альваресу на случай, если клубу не удастся осуществить трансфер форварда. 

Что делать с Челестини?5123 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoвозможные трансферы
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoХулиан Альварес
logoДеку
logoСборная Аргентины по футболу
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть ищет. Нужны центральный защитник с левой ногой опытный и хорошего уровня и топ форвард номер 9, но не дерево. Но мы все знаем, что в итоге Деку в последний день трансферного окна возьмёт в аренду какого-то типа вроде Решфорда или Горначо
Приветствую боссов Атлетико. Очень нравится Альварес
Бежать надо с этого мерзкого Атлетико
Зачем нужен Альварес ,если он забил меньше Торреса? Очередной полуфорвард
Ответ Бронислав Каминский
Зачем нужен Альварес ,если он забил меньше Торреса? Очередной полуфорвард
Так вроде бы у вас любят ложных девяток.
Ответ Dexter Morgan
Так вроде бы у вас любят ложных девяток.
Ложные 9ки уже в команде есть и Фермин и Ольмо. Сейчас очень нужен игрок профиля Суареса. Команда создаёт очень много моментов, а реализация оставляет желать лучшего. Может есть смысл присмотрется к тому же Серлоту.
если хочет пойти по пути Нико то удачи)тот тоже решил остаться в Атлетике,теперь наверное локти кусает что в Барсу не перешел.Альвареса ждет тоже самое в принципе.чемпионат он скорее всего не выиграет,ЛЧ тем более.остается бороться за кубок это максимум.у кого то есть амбиции,а кому то и без них хорошо
Деку настолько слабый менеджер, что мне кажется, ему даже того же Мурики и Серлота не удасться взять. Или возьмет, но за полную стоимость….
С Альваресу это надо?
Атлетико даже кубок выиграть не может. Будут его заваливать баблом. Так карьера и пройдёт, если он не уйдёт.
А вернутся можно всегда. Есть примеры Торреса, Гризманна.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
