Тренер ЦСКА Экспосито про 1:1 с «Крыльями»: «Не думаю, что проблема в игровом плане. Мы могли быть более эффективными»
Тренер ЦСКА Манель Экспосито заявил, что в матче РПЛ против «Крыльев Советов» команда могла бы действовать более эффективно.
В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пропустил игру из‑за перебора желтых карточек.
«Мы изучили соперника, и они поменяли свою систему, стали больше разыгрывать мяч у своих ворот, больше находятся с мячом, опасны в контратаках. У нас была идея забрать мяч себе, чтобы запереть соперника в низком блоке. Мы могли быть более эффективными, когда «Крылья» выстраивались в линию из пяти‑шести футболистов.
В первом тайме нам не хватило понимания, когда стоит идти один в один, высокий прессинг или когда находиться в среднем, компактном блоке. Иногда соперник выходил из‑под нашего прессинга, разыгрывал мяч и создавал у наших ворот опасность. Не думаю, что проблема в игровом плане, потому что он был четким и понятным», – сказал Экспосито.
один круг-коронный,второй похоронный...
Какая идея у вас, ля, один удар, ля, в створ, ля, где нападение, ля, где центр, ля, козлы, ля!
Вряд ли Орешкина, Бабайкина, Бредойкина и Шевелевелло уволят...они же верхушка. Осталось продать Мойзеса и Гайича, и будет полный ажур.
..
Никакой идеи на поле видно не было. Есть смотрибельно, есть какабельно. Сегодня второе. Я в шоке от игры ПФК весной, просто в шоке.