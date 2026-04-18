  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тренер ЦСКА Экспосито про 1:1 с «Крыльями»: «Не думаю, что проблема в игровом плане. Мы могли быть более эффективными»
30

Тренер ЦСКА Экспосито про 1:1 с «Крыльями»: «Не думаю, что проблема в игровом плане. Мы могли быть более эффективными»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито заявил, что в матче РПЛ против «Крыльев Советов» команда могла бы действовать более эффективно.

В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пропустил игру из‑за перебора желтых карточек.

«Мы изучили соперника, и они поменяли свою систему, стали больше разыгрывать мяч у своих ворот, больше находятся с мячом, опасны в контратаках. У нас была идея забрать мяч себе, чтобы запереть соперника в низком блоке. Мы могли быть более эффективными, когда «Крылья» выстраивались в линию из пяти‑шести футболистов.

В первом тайме нам не хватило понимания, когда стоит идти один в один, высокий прессинг или когда находиться в среднем, компактном блоке. Иногда соперник выходил из‑под нашего прессинга, разыгрывал мяч и создавал у наших ворот опасность. Не думаю, что проблема в игровом плане, потому что он был четким и понятным», – сказал Экспосито.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoМанель Экспосито
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фабио Челестини по спартаковской схеме,чувствуется работает...
один круг-коронный,второй похоронный...
Ну как тут не включить Евсеева?
Какая идея у вас, ля, один удар, ля, в створ, ля, где нападение, ля, где центр, ля, козлы, ля!
Ответ Клирик
КДК выехали на счёт штрафа уже)
Ответ Клирик
КозловооБляков ля
Соперник виноват, понятно ☺️
Ответ Светлана Агейкина
При ну мяч круглый, поле ровное, все пошло не так.
Может это поможет выкинуть нафиг Щавелева.
В центре обороны Баринов и молодой пацан. Офигеть. При голе Баринов играл опорника и вот. Как тут Дивеева не вспомнить, при том что Лусиано не впечатляет.
Полный идиотинно
Челестини выглядит брошенным клубными функционерами. Валят на него проблемы с трансферами, сборами. Выпячивают несчастную жену, ставят в пику уход Березуцкого. Где были гинеры со своими сигарами, где бабаевы, где этот чертов шевелев? Почему эти красавцы не хотят сейчас выйти и объяснить свои мотивы?
Ответ nick-basil
Так Чипполино и есть их отражение, чьё же ещё? До конца будут стоять за него и всё равно уволят.

Вряд ли Орешкина, Бабайкина, Бредойкина и Шевелевелло уволят...они же верхушка. Осталось продать Мойзеса и Гайича, и будет полный ажур.
Никакой идеи на поле видно не было. Есть смотрибельно, есть какабельно. Сегодня второе. Я в шоке от игры ПФК весной, просто в шоке.
Баринов чуть лучше, но все равно не врубается и тормозит. Защитник он никудышний. Хорошо что только одна желтая
Козлов почему вышел в старте? Вы что его не видели раньше?
Ответ nick-basil
Козлов это песня! Скоро выпишут и из ЦСКА, и где-нибудь в Самаре он начнёт говорить, что ему обидно, потому что в ЦСКА ему не давали шансов. И красиво встряхивать прической.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» принимает «Балтику», «Спартак» обыграл «Ахмат», «Зенит» победил «Динамо» Махачкала
19 апреля, 18:31Live
ЦСКА плох с аутсайдерами: теперь отскок в Самаре. Результаты весной – почти зона вылета
18 апреля, 14:40
Тренер «Крыльев» про 1:1 с ЦСКА: «Скорее потерянные два очка. Мы достойно выглядели»
18 апреля, 14:22
ЦСКА нанес 1 удар в створ ворот «Крыльев» за весь матч
18 апреля, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
12 минут назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
22 минуты назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
27 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Локо», «Динамо» против «Рубина», «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг
37 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
47 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
48 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
сегодня, 09:47Видео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
сегодня, 09:45
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
только что
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
11 минут назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
50 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
51 минуту назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
57 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
сегодня, 09:43
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
Рекомендуем