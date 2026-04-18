Тренер ЦСКА Экспосито про 1:1 с «Крыльями»: «Не думаю, что проблема в игровом плане. Мы могли быть более эффективными»

Тренер ЦСКА Экспосито о 1:1 с «Крыльями»: не думаю, что проблема в игровом плане.

Тренер ЦСКА Манель Экспосито заявил, что в матче РПЛ против «Крыльев Советов » команда могла бы действовать более эффективно.

В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пропустил игру из‑за перебора желтых карточек.

«Мы изучили соперника, и они поменяли свою систему, стали больше разыгрывать мяч у своих ворот, больше находятся с мячом, опасны в контратаках. У нас была идея забрать мяч себе, чтобы запереть соперника в низком блоке. Мы могли быть более эффективными, когда «Крылья» выстраивались в линию из пяти‑шести футболистов.

В первом тайме нам не хватило понимания, когда стоит идти один в один, высокий прессинг или когда находиться в среднем, компактном блоке. Иногда соперник выходил из‑под нашего прессинга, разыгрывал мяч и создавал у наших ворот опасность. Не думаю, что проблема в игровом плане, потому что он был четким и понятным», – сказал Экспосито.