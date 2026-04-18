Куман советует «Барсе» купить Кеса Смита: «Это смесь Педри и де Йонга. Он станет одним из лучших молодых игроков, которые когда-либо были в Нидерландах»
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман посоветовал «Барселоне» купить Кеса Смита из АЗ.
«Это игрок для «Барсы». Он смесь Педри и Френки де Йонга. Если ты объединяешь качества этих двоих – ты очень хорош.
В Нидерландах ни один клуб не сможет его купить – за него просят 60 миллионов евро. Он уедет за границу; надеюсь, он продолжит получать игровое время.
Он станет одним из лучших молодых игроков, которые у нас когда-либо были. Ему нужно еще многому научиться и играть больше матчей», – сказал Куман в интервью Cayo TV.
Ранее сообщалось, что «Барселона», «Реал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Боруссия» интересуются Смитом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Де Йонг (который в Сити был), Думфрис хорош, Мален неплох в Роме.