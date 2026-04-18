  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куман советует «Барсе» купить Кеса Смита: «Это смесь Педри и де Йонга. Он станет одним из лучших молодых игроков, которые когда-либо были в Нидерландах»
20

Куман советует «Барсе» купить Кеса Смита: «Это смесь Педри и де Йонга. Он станет одним из лучших молодых игроков, которые когда-либо были в Нидерландах»

Куман о Кесе Смите: игрок для «Барсы», смесь Педри и де Йонга.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман посоветовал «Барселоне» купить Кеса Смита из АЗ

«Это игрок для «Барсы». Он смесь Педри и Френки де Йонга. Если ты объединяешь качества этих двоих – ты очень хорош.

В Нидерландах ни один клуб не сможет его купить – за него просят 60 миллионов евро. Он уедет за границу; надеюсь, он продолжит получать игровое время.

Он станет одним из лучших молодых игроков, которые у нас когда-либо были. Ему нужно еще многому научиться и играть больше матчей», – сказал Куман в интервью Cayo TV.

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Реал», «МЮ», «Ньюкасл» и «Боруссия» интересуются Смитом.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoРоналд Куман
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoвысшая лига Нидерланды
logoАЗ
logoСборная Нидерландов по футболу
logoПедри
logoКес Смит
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно Барса его не купит, а вот Брайтон или Ноттингем Форест вполне себе.
Ответ Amalfitano
Конечно Барса его не купит, а вот Брайтон или Ноттингем Форест вполне себе.
И даже не столько потому что у Барселоны нет лишних денег, а потому что эта позиция в клубе меньше всего требует усиления. Барса будет искать усиления на позицию форварда, вингера и крайнего защитника. Если Кристенсен всё же не продлит контракт, то ещё и цз.
Ответ Amalfitano
Конечно Барса его не купит, а вот Брайтон или Ноттингем Форест вполне себе.
Надеюсь, Перес додумается его купить
Ага, знаем мы как Куман с точки зрения тренера видит состав и игру Барсы. Спасибо не надо.
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
Ага, знаем мы как Куман с точки зрения тренера видит состав и игру Барсы. Спасибо не надо.
10 голландцев и один вратарь)))
В Нидерландах уже никто не вырастает как будто давно, со времён Аякса Тен Хага, и то те игроки в итоге ожиданий не оправдали по сути. Из последних больших игроков у них как будто только Ван Перси приходит на ум, ну из защиты Ван Дайк, был Симмонс на хайпе, но потух
Ответ hikkikomori
В Нидерландах уже никто не вырастает как будто давно, со времён Аякса Тен Хага, и то те игроки в итоге ожиданий не оправдали по сути. Из последних больших игроков у них как будто только Ван Перси приходит на ум, ну из защиты Ван Дайк, был Симмонс на хайпе, но потух
Не, ну ван Персик перешел в Англию больше 20-ти лет назад. А после это были еще Роббен, Снейдер, ван дер ВААРТ и много кто еще. Но после 2010-го сложно вспомнить кого-то мирового уровня.
Ответ Amalfitano
Не, ну ван Персик перешел в Англию больше 20-ти лет назад. А после это были еще Роббен, Снейдер, ван дер ВААРТ и много кто еще. Но после 2010-го сложно вспомнить кого-то мирового уровня.
Мне почему-то казалось что Ван Перси после них был)
Рискнуть большими деньгами за паренька, который играет в чемпионате Голландии могут только английские клубы. Барса не может себе такое позволить.
Такой же крутой топ как Дест?
видел его игру что то не сильно впечатлил,был такой же молодой талант вермарен в антверпене, тоже сватали в барсу но его матрасы перехватили потом еле сбагрили в аренду и продали в конце концов
Если говорите про Ван Перси, то можно упонитуть и Снейдера, Ван Дер Ваарта, Роббенна.
Де Йонг (который в Сити был), Думфрис хорош, Мален неплох в Роме.
рискованно покупать бразильцев и голландцев из молодых дарований Аякса Тен Хага более менее только ДЙ заиграл и то не на том уровне, который ожидали
Читайте новости футбола в любимой соцсети
