У защитника «Реала» Асенсио бактериальный энтероколит
«Реал» рассказал о состоянии защитник Рауля Асенсио.
«По результатам обследования, проведенного медицинской службой «Реала» нашему игроку Раулю Асенсио, у него диагностирован бактериальный энтероколит.
В настоящее время Асенсио находится дома и проходит лечение. За его состоянием будут следить», – говорится в заявлении «Реала».
Бактериальный энтероколит – это воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишок, вызванное патогенными бактериями. Проявляется острой болью в животе, диареей, рвотой и лихорадкой.
Что делать с Челестини?5125 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
опять чтоли?! здоровья парню!
От проблем жкт можно всю жизнь лечиться
Там инфекция в Ла лиге какая-то гуляет, Заха тоже травмировал желудок
точно? А то медслужба Реала, говорят, колено перепутало в прошлый раз. Может у него ангина, а лечат с другой стороны
Очччень толсто..(
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем