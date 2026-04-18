У защитника «Реала» Асенсио бактериальный энтероколит

«Реал» рассказал о состоянии защитник Рауля Асенсио.

«По результатам обследования, проведенного медицинской службой «Реала» нашему игроку Раулю Асенсио, у него диагностирован бактериальный энтероколит.

В настоящее время Асенсио находится дома и проходит лечение. За его состоянием будут следить», – говорится в заявлении «Реала».

Бактериальный энтероколит – это воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишок, вызванное патогенными бактериями. Проявляется острой болью в животе, диареей, рвотой и лихорадкой.

Что делать с Челестини?5125 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Источник: сайт «Реала»
опять чтоли?! здоровья парню!
Ответ drag23
От проблем жкт можно всю жизнь лечиться
Там инфекция в Ла лиге какая-то гуляет, Заха тоже травмировал желудок
точно? А то медслужба Реала, говорят, колено перепутало в прошлый раз. Может у него ангина, а лечат с другой стороны
Ответ deadjoker
Очччень толсто..(
