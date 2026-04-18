Неймар о современном футболе: «Мы теряем дриблеров. Винисиус, Родриго, Шерки – больше не вспомню»

Неймар о современном футболе: мы теряем дриблеров.

Форвард «Сантоса » Неймар высказался о текущих изменениях в футболе.

«Футбол изменился. Он стал больше про силу и интенсивность. Из-за этого мы теряем целое поколение особенных игроков – дриблеров.

Сегодня мы видим мало таких футболистов – Винисиус Жуниор , Родриго , Шерки – больше не вспомню. Когда начинаешь концентрироваться только на наращивании силы, теряешь часть мастерства. Футбол стал очень физическим видом спорта», – сказал Неймар в интервью Ziggo Sport.

Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди – не должен»