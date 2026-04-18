Неймар о современном футболе: «Мы теряем дриблеров. Винисиус, Родриго, Шерки – больше не вспомню»
Форвард «Сантоса» Неймар высказался о текущих изменениях в футболе.
«Футбол изменился. Он стал больше про силу и интенсивность. Из-за этого мы теряем целое поколение особенных игроков – дриблеров.
Сегодня мы видим мало таких футболистов – Винисиус Жуниор, Родриго, Шерки – больше не вспомню. Когда начинаешь концентрироваться только на наращивании силы, теряешь часть мастерства. Футбол стал очень физическим видом спорта», – сказал Неймар в интервью Ziggo Sport.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tribuna
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Неймар правильно сказал. А в комментах можно вспоминать не названных Нейм Ямал, Олисе, Хелусевича и Сапогова
Винисиус то с Родриго - знатные дриблёры
А так : Ямаль, Олисе, Доку, Дембеле, Кварацхелия, Дуэ, Мусиала, Нико Уильямс, Леао, Митома, Кунья.
Да, сейчас как будто бы не так ярко, как раньше, но возможно это нам кажется из-за возраста, а будучи детьми мы были больше под впечатлением