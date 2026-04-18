  • Неймар о современном футболе: «Мы теряем дриблеров. Винисиус, Родриго, Шерки – больше не вспомню»
Неймар о современном футболе: «Мы теряем дриблеров. Винисиус, Родриго, Шерки – больше не вспомню»

Форвард «Сантоса» Неймар высказался о текущих изменениях в футболе. 

«Футбол изменился. Он стал больше про силу и интенсивность. Из-за этого мы теряем целое поколение особенных игроков – дриблеров.

Сегодня мы видим мало таких футболистов – Винисиус Жуниор, Родриго, Шерки – больше не вспомню. Когда начинаешь концентрироваться только на наращивании силы, теряешь часть мастерства. Футбол стал очень физическим видом спорта», – сказал Неймар в интервью Ziggo Sport. 

Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди – не должен»

Что делать с Челестини?5123 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tribuna
Ямаль, как минимум больше дриблер, чем Винисиус и Родриго.
Ответ <CRISTIANO>
Причем вместе взятые
Ответ <CRISTIANO>
Ну и?(с)
Неймар правильно сказал. А в комментах можно вспоминать не названных Нейм Ямал, Олисе, Хелусевича и Сапогова
Ямаля с Олисе случайно так не вспомнил…
Винисиус то с Родриго - знатные дриблёры
Ответ Креатив Олисе
Вини однозначно, хоть и дурной он.
Ответ Креатив Олисе
Комментарий скрыт
Ямаль, Олисе, Даку
Ответ <CRISTIANO>
Мирлинд Даку - лучший дриблер Татарстана и земного шара
Ответ <CRISTIANO>
У Доку и близко нет такого контроля мяча
Родриго прям дриблер?)
А так : Ямаль, Олисе, Доку, Дембеле, Кварацхелия, Дуэ, Мусиала, Нико Уильямс, Леао, Митома, Кунья.
Да, сейчас как будто бы не так ярко, как раньше, но возможно это нам кажется из-за возраста, а будучи детьми мы были больше под впечатлением
Ответ hikkikomori
Не знаю как раньше, но Ямаль великолепен
Ответ hikkikomori
Был довольно неплох, согу вспомнить пару голов с сольным проходом. Но со временем одеревенел.
Откуда этот миф что Винисиус дриблёр?
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ну Вини взрывной - это просто факт. Он может остановиться с мячом и ты никогда не поймешь куда и когда он рванет в следующий момент. Стартовый рывок с мячом - это основа дриблинга. Когда тебе нужно из статичного положения преодолеть защитника или убрать его со своей траектории удара (это тоже невероятно полезный дриблинг).
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Он всё футбольное руководство обводит со своим расизмом
Неймар с 2017 года принципиально не смотрит игры Барселоны? Ямаля не видел
Зря он так. Ямаль понятно, но в той же ла Лиге есть Унаи из Жироны, Нико из Атлетика. И совсем юный брильянт из Барсы же Руни Бардагжи. Уж за Барсой своей мог бы следить внимательнее.
Ну, ясно почему он не вспомнил Ямаля. Ламин в свои годы уже имеет более эффективный дриблинг чем даже топовый Ней. Ней зачастую циркачил и не знал что делать с мячом. А вот Ямаль идет по пути Месси. Обводка нужна для улучшения ситуации, а не для понтов. А уж по передачам Ней с Ямалем даже рядом не стоит.
Ответ Антоша Спирин
неймар на пике дриблинг применял и в центре поля, а не на фланге, как марокканец, где есть пространство и только один деф на тебя выдвигается с штрафной за спиной
Ответ Антоша Спирин
Мне в целом Ямаль больше Рональдиньо напоминает
Не назвать Ямаля и Олисе, которые в топе по этому самому дриблингу-это, конечно, надо постараться)
