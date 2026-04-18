Тренер «Крыльев» про 1:1 с ЦСКА: «Скорее потерянные два очка. Мы достойно выглядели»
Тренер «Крыльев» про 1:1 с ЦСКА: скорее потерянные два очка.
Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов подвел итоги матча с ЦСКА (1:1).
«Объективно мы можем оценить [результат] только в раздевалке, когда мы увидим расстроенных ребят. Наверное, это скорее потерянные два очка.
Надо сказать ребятам спасибо за то, что они приняли наши идеи, очень хорошо тренируются. Мы пытаемся видоизменить нашу игру, надеюсь, это получается. Уверен, что если мы будем двигаться в таком направлении, у нас будет победа.
Главный итог, что мы достаточно хорошо играли в футбол и очень достойно выглядели в матче с командой из верхней части таблицы, – сказал Булатов.
И да, какое-то редкое за последний сезон чувство меня посетило в концовке матча. Не "Скорей бы свисток, а то не удержим!", а наоборот, скорее "Ну, сейчас дожмём, можем вырвать победу".
Очень хочется верить в спасение в этом сезоне, но опасаюсь, что уже слишком поздно