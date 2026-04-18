12

Тренер «Крыльев» про 1:1 с ЦСКА: «Скорее потерянные два очка. Мы достойно выглядели»

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов подвел итоги матча с ЦСКА (1:1).

«Объективно мы можем оценить [результат] только в раздевалке, когда мы увидим расстроенных ребят. Наверное, это скорее потерянные два очка.

Надо сказать ребятам спасибо за то, что они приняли наши идеи, очень хорошо тренируются. Мы пытаемся видоизменить нашу игру, надеюсь, это получается. Уверен, что если мы будем двигаться в таком направлении, у нас будет победа.

Главный итог, что мы достаточно хорошо играли в футбол и очень достойно выглядели в матче с командой из верхней части таблицы, – сказал Булатов.

Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСергей Булатов
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Признаться, мой скептицизм относительно Булатова начинает немного рассеиваться. Сегодня была на матче, и игра просто небо и земля по сравнению с матчами времён Адиева (даже победными). Команда будто "задышала" что ли. В атаку бегут, моменты создают, в завершении только не хватает. И в обороне на удивление относительно неплохо сегодня играли. Момент с голом в наши ворота - какой-то курьёзный несчастный случай, как по мне. Единственное, не поняла, почему мяч катился по штрафной миллиард лет, и ни Чернов, ни Песьяков не пытались ему помешать.
И да, какое-то редкое за последний сезон чувство меня посетило в концовке матча. Не "Скорей бы свисток, а то не удержим!", а наоборот, скорее "Ну, сейчас дожмём, можем вырвать победу".
Очень хочется верить в спасение в этом сезоне, но опасаюсь, что уже слишком поздно
ну вообще по делу. у коней отмененный гол, который могли засчитать, у Крылышек пенка, которую другой судья мог и поставить. но моментов КС создали побольше, чем ЦСКА. крч Чиполино отскочил, будем объективны.
Крылья провели хорошую игру и были ближе к победе. Им не хватило немножечко удачи. Успеха Крыльям.
Крылья хорошо играли, бежали открывались,только вот мастерство многих игроков не позволяло делать точные и своевременные передачи.
Ответ maitrea
Ещё и поле отвратительное. На моей памяти впервые такое ужасное поле в апреле. Спасибо Федорищеву и осеннему форуму про спортивную державу. Походу газон не восстановится до начала следующего сезона
Ответ Reggi
Ну с другой стороны может такое поле и на руку Крыльям буде особенно против таких команд как Локомотив Спартак.
Эх победи сегодня Крылья, на 90 % себя бы обезопасили от прямого вылета
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
через 0
Рекомендуем