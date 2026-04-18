  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Виктория Бекхэм об их с Дэвидом разногласиях с сыном Бруклином: «Мы очень любим наших детей и старались быть лучшими родителями, какими только можем быть»
10

Виктория Бекхэм об их с Дэвидом разногласиях с сыном Бруклином: «Мы очень любим наших детей и старались быть лучшими родителями, какими только можем быть»

Виктория Бекхэм высказалась об их с Дэвидом разногласиях с сыном Бруклином.

Виктория Бекхэм затронула тему их с Дэвидом взаимоотношений с детьми. 

В январе Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, рассказал о тяжелых отношениях с родителями. Он заявил, что его родители «распространяли ложь в СМИ» и «пытались разрушить его отношения с женой».

«Я думаю, что мы всегда… Мы очень любим наших детей. Мы всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть.

Быть родителем подростков и уже взрослых детей – это, боже мой, совсем не то же самое, что воспитывать маленьких детей. Мы стараемся делать все, что в наших силах.

Мы находимся в центре внимания уже более 30 лет. Все, что мы когда-либо пытались делать – это защищать наших детей и любить их», – сказала Виктория в интервью Wall Street Journal. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoДэвид Бекхэм
logoсветская хроника
logoИнтер Майами
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВиктория Бекхэм
logoСборная Англии по футболу
logoМЛС
logoМанчестер Юнайтед
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле, все родители стараются в силу своего уровня сознания. Даже самые «маргинальные» слои … просто не могут иначе … все мы слишком разные, с разным стартовым бременем. И как видим.. даже богатства - не гарантируют любви, счастья, благополучия и понимания.

Любовь, радость и счастье это самый важный и нужный труд и путь.

Всем блага!
богатства упрощают многие вещи.
но от него вообще не зависит любовь, счастье и понимание.

скорее наоборот, может прикрыть рану пластырем, который через годы отклеится, а рану уже не вылечить.
у богатых свои причуды, вспоминаю ту историю с платьем
Да, тоже вспоминаю. Для меня оно черно-синее.
Да забейте на этого бестолкового симпа Бруклина!
Иногда эти старания выливаются в излишнее давление. Нужно понять, что после определенного возраста, жизнь человека - это уже его жизнь. Для родителей это сложно, но необходимо.
Мыльная опера, это все сфабриковано?
Сериал лайв
Таким темпом скоро на Спортс будут новости вроде: Подруга бывшей жены Аршавина купила ароматическую свечку с запахом вагины Гвинет Пэлтроу и начала разговаривать с Богом.
А, то есть когда публикуют слова окружения какого-то футболиста - норм, а когда жену легенды футбола - скоро шиза?
Не нам судить их отношения.. в любом случае хотелось бы примирения..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями
5 марта, 08:33Фото
Нигматуллин про отказ детей от общения с ним на фоне развода: «Я их всю жизнь в попки целовал, давал все лучшее – больно это осознавать. У Бекхэма тоже семейный конфликт – я не один»
13 февраля, 13:29
Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями
7 февраля, 08:58
Канчельскис о словах сына Бекхэма: «Во всех семьях бывают разногласия. Дэвид всегда был скромным и порядочным – не случайно говорил, что не заиграл бы в «МЮ», если бы не мой уход»
20 января, 18:25
Дэвид Бекхэм о соцсетях на фоне заявлений сына: «Мои дети совершают ошибки. Нужно позволять им делать это, так они учатся»
20 января, 17:17
