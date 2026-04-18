Виктория Бекхэм об их с Дэвидом разногласиях с сыном Бруклином: «Мы очень любим наших детей и старались быть лучшими родителями, какими только можем быть»
Виктория Бекхэм затронула тему их с Дэвидом взаимоотношений с детьми.
В январе Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, рассказал о тяжелых отношениях с родителями. Он заявил, что его родители «распространяли ложь в СМИ» и «пытались разрушить его отношения с женой».
«Я думаю, что мы всегда… Мы очень любим наших детей. Мы всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть.
Быть родителем подростков и уже взрослых детей – это, боже мой, совсем не то же самое, что воспитывать маленьких детей. Мы стараемся делать все, что в наших силах.
Мы находимся в центре внимания уже более 30 лет. Все, что мы когда-либо пытались делать – это защищать наших детей и любить их», – сказала Виктория в интервью Wall Street Journal.
