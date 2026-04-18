ЦСКА нанес 1 удар в створ ворот «Крыльев» за весь матч
ЦСКА нанес лишь один удар в створ ворот «Крыльев Советов» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Всего же у армейцев было 7 ударов. У «Крыльев» – 13 ударов, из которых 2 – в створ.
ЦСКА также владел мячом больше соперника – 61% против 39%. А самарцы подали больше угловых – 11:4.
Что делать с Челестини?
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Прости, Игорь, мы все про любили.
В атаку вообще разучились играть, все передачи вбок и назад.
Сегодня вышел Алвес, видно что не в форме, но обостряющих передач отдал больше, чем за несколько матчей без него.
Мойзес и Алвес должны быть в основе.
Отдельный новый тренер по стандартам сломал все стандарты, просто ноль опасности с них.