ЦСКА нанес 1 удар в створ ворот «Крыльев» за весь матч

ЦСКА нанес лишь один удар в створ ворот «Крыльев Советов» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Всего же у армейцев было 7 ударов. У «Крыльев» – 13 ударов, из которых 2 – в створ.

ЦСКА также владел мячом больше соперника – 61% против 39%. А самарцы подали больше угловых – 11:4.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Источник: сайт РПЛ
При Дивее даже в атаке повеселее дела обстояли)
Прости, Игорь, мы все про любили.
Ответ rboroveev@gmail.com
У меня даже крамольная мысль возникала - уж лучше бы мы Дзюбу купили…
Какой капитан, такая и команда!
Ответ Kovtun
Да-да, давайте валить все на капитана. Очень разумно!
Ответ Kovtun
Карма за Баринова
В защите эксперименты с игроками и проходной двор.

В атаку вообще разучились играть, все передачи вбок и назад.
Сегодня вышел Алвес, видно что не в форме, но обостряющих передач отдал больше, чем за несколько матчей без него.

Мойзес и Алвес должны быть в основе.

Отдельный новый тренер по стандартам сломал все стандарты, просто ноль опасности с них.
Я в полном офигении. В команде явный кризис из-за кого-то конкретного. Или кто-то в шашечки приехал тренировать, или кому-то тапки жмут. Так играть нельзя. Что сделали с командой? Это какой-то явно стратегический просчёт, или конкретный наезд.
Неудивительно... команда выглядит абсолютно разобранной , с потухшими глазами
Ответ MarkAntoniy
Потому что чемпионство, по сути, уже упущено, а еврокубков нет, то есть, какая разница какое место ты займёшь второе или десятое, никакой
Ответ <<Amstel Trigun>>
Десятое или второе все таки вещи разные
Позор, печаль, безволие, тупость члстн, шавелева и ко
Заявил абсолютно разумный никнейм )))
Дно пробито. Я так понимаю теперь уже точно, что Челестини подписал себе приговор.
