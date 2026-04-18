ЦСКА нанес 1 удар в створ ворот «Крыльев» за весь матч

ЦСКА нанес лишь один удар в створ ворот «Крыльев Советов » (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ .

Всего же у армейцев было 7 ударов. У «Крыльев» – 13 ударов, из которых 2 – в створ.

ЦСКА также владел мячом больше соперника – 61% против 39%. А самарцы подали больше угловых – 11:4.