  • «Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
32

1. «Крылья Советов» не уступили ЦСКА в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1. Олейников забил в чужие ворота, Божин – в свои, гол Кармо отменили. «Пари НН» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. Олусегун забил и получил красную.

«Локомотив» обыграл «Оренбург» – 1:0, Батраков забил на 70-й. «Рубин» и «Акрон» сыграли вничью – 1:1. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона» и обновил рекорд российского футбола по голам.

2. «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки. Арсен Захарян не играл из-за гастроэнтерита, но для него это все равно первый трофей в карьере.

3. «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (1:0) в 33-м туре АПЛ, Кунья забил с паса Бруну. Теперь у команды Росеньора 6 поражений в 7 последних матчах. «Тоттенхэм» упустил победу над «Брайтоном» (2:2) и по-прежнему идет в зоне вылета. Все результаты тура – здесь.

4. «Каролина» всухую обыграла «Оттаву» (2:0) в первом матче Кубка Стэнли-2026. «Миннесота с 1+2 от Капризова разгромила «Даллас» (6:1), «Питтсбург» с 1+1 от Малкина уступил «Филадельфии» (2:3). 

5. На старте плей-офф НБА «Денвер» с трипл-даблом Йокича обыграл «Миннесоту», «Лейкерс» были сильнее «Хьюстона» и другие результаты

6. Андрей Рублев обыграл Хамада Медьедовича в полуфинале турнира в Барселоне. В финале российский теннисист сыграет с Артуром Фисом. Мирра Андреева уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте, Каролина Мухова вышла в финал.

7. Российский дзюдоист Арбузов завоевал золото на чемпионате Европы в весовой категории до 81 кг. Россиянка Таймазова взяла бронзу  в весе до 70 кг.

8. «Хоффенхайм» одолел «Боруссию» Дортмунд в 30-м туре Бундеслиги – 2:1. Из-за этого результата «Бавария» оказалась в шаге от титула: достаточно набрать одно очко в сегодняшнем матче со «Штутгаротом». «Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу» (1:2). Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам.

9. «Наполи» проиграл «Лацио» (0:2) в 33-м туре Серии А. Благодаря этому «Интер» оторвался от команды Конте на 12 очков за 5 туров до конца турнира.

10. Польша не допустит российских спортсменов до чемпионата Европы-2027 по прыжкам в воду.

11. Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей.

12. Министерство спорта запросило у РФС и РПЛ позицию по лимиту на легионеров.

13. «Зенит» отчитался о финансовых результатах за 2025 год. Доход – 22,07 млрд рублей, прибыль – 1,22 млрд, расходы на оплату труда – 10,03 млрд.

14. Моуринью может вернуться в «Реал». Кандидатуру тренера «Бенфики» обсуждают в окружении Переса, сообщает португальская газета Record.

15. «Динамо» Минск не предложит Квартальнову новый контракт. На тренера претендует «Трактор».

16. Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой включен в базу данных «Миротворца».

17. «Базель» отменил концерт Канье Уэста на своем стадионе: «В соответствии с нашими ценностями не можем предоставить платформу данному артисту».

Цитаты дня.

Советник президента УЕФА о бане России: «Мы хотим, чтобы все, кто хочет играть в футбол, могли играть в него. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее»

Андрей Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. Моя персональная политика как была, так и остается»

Жена Семака про секс до свадьбы: «Полезно общаться без близких отношений, гормональный шторм закрывает глаза на важные предупреждения. Половина женихов отвалилась бы на этапе собеседования»

«Я не готов надевать ЛГБТ*-джерси. В России к этому другое отношение, я придерживаюсь традиционных ценностей». Российский вратарь «Торонто Марлис» Пекса об акции

Лэмпард о выходе в АПЛ с «Ковентри»: «Это одно из самых значимых достижений для меня, перевыполнение плана. Все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой»

Ротенберг поздравил «Динамо» со 103-летием: «Динамо» всегда было про смысл – воспитание личности, честь и служение Отечеству. На таких ценностях строятся настоящие победы»

Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди – не должен»

* – движение ЛГБT в России признано экстремистским и запрещено.

Захарян: в днем я поиграл в плэйстэйшен, сел на туалет, а вечером я выиграл кубок Испании… не вставая с туалета
Ответ Alex Shizoid
Захарян: в днем я поиграл в плэйстэйшен, сел на туалет, а вечером я выиграл кубок Испании… не вставая с туалета
Кажется, я это где то уже читал
Ответ Alex Shizoid
Захарян: в днем я поиграл в плэйстэйшен, сел на туалет, а вечером я выиграл кубок Испании… не вставая с туалета
А вечером мой сосьедад взял кубок!
Какая же несправедливость: Миранчук и Головин играли в финалах кубков и суперкубков Италии и Франции и ничего не выиграли (ладно хоть Чук потом ЛЕ зацепил), а этот обосратыш "взял" кубок Испании с первой попытки...
Ответ Абдулов Алексей
Какая же несправедливость: Миранчук и Головин играли в финалах кубков и суперкубков Италии и Франции и ничего не выиграли (ладно хоть Чук потом ЛЕ зацепил), а этот обосратыш "взял" кубок Испании с первой попытки...
Я думаю лучше играть как Головин и Миранчук , чем "играть" как Захарян. Поэтому плевать на какой то кубок
Ответ Абдулов Алексей
Какая же несправедливость: Миранчук и Головин играли в финалах кубков и суперкубков Италии и Франции и ничего не выиграли (ладно хоть Чук потом ЛЕ зацепил), а этот обосратыш "взял" кубок Испании с первой попытки...
А в чем несправедливость то ?)
Может ,это про шовинизм,не ?)
Или окончание фамилии режет слух ..
Хотя почему "или")))
Так-то Арсен играл в четырех матчах розыгрыша этого кубка и забил гол.
Кто вам мешает обосраться и что-то выиграть ?)))
Сосьедад Захаряна😁😁😁кто же эти придумыватели заголовков🤦🏻
Сосьедад-беззахаряна выиграл Кубок
ЦСКА не потерял, а приобрел 1 очко
Ответ Бауржан
ЦСКА не потерял, а приобрел 1 очко
ЦСКА спас очко в Самаре 🤩
Роналду будет играть до тех пор, пока Месси не завершит. Урок с Дзюбой и Кержаковым по голам в Сб. России, наверняка снится кошмаром португальцу.
Выиграл,не играя.🤷🏻‍♂️
Реал Сосьедад посветил победу Захаряну
Динамо в своём репертуаре. Даже в свой День Рождения, не захотели порадовать своих болел, победой.
Сосьедад есть , Захаряна в нем нет, все это называется , Сосьедад Захаряна 😂😂😂😂😂
