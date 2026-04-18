  У «Шанхая» Слуцкого 3 победы подряд после 3:1 с «Ляонин Тежэнь». Команда идет 8-й в лиге Китая и отстает от лидирующего «Чэнду» на 12 очков
У «Шанхая» Слуцкого 3 победы подряд после 3:1 с «Ляонин Тежэнь». Команда идет 8-й в лиге Китая и отстает от лидирующего «Чэнду» на 12 очков

«Шанхай Шэньхуа» выиграл третий матч подряд в чемпионате Китая.

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ляонин Тежэнь» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Китая.

Атакующий полузащитник Рафаэл Ратао сделал дубль в составе «Шэньхуа».

Таким образом, команда тренера Леонида Слуцкого продлила победную серию до трех игр. Ранее «Шанхай» обыграл «Шанхай Порт» (1:0) и «Тяньцзинь Цзиньмэнь» (3:2).

«Шанхай Шэньхуа» в шести играх турнира одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

На данный момент команда российского специалиста находится на 8-й позиции в таблице чемпионата, имея в активе 4 балла. Отставание от лидера «Чэнду Жунчэн» – 12 очков.

Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Следующий матч «Шанхай» проведет 22 апреля дома против «Циндао Хайню».

Суперлига. 6 тур
18 апреля 12:00, Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
Завершен
3 - 1
2.87xG2.56
Ляонин Тежэнь
Янь Динхао
87’
  Тянь Юйда
84’
Кунимото   Тянь Юйда
Рафаэл Ратао   Сюй Хаоян
73’
Манафа   Ян Цзэсян
73’
Гао Тяньи   Ян Хаоюй
67’
Гуйе   Лю Чэнюй
67’
65’
Ли Тисян   Пань Симин
59’
Камболеке   Чэнь Биньбинь
Жоау Карлуш   Се Пэнфэй
46’
46’
Луис Феррейра   Ange Samuel Kouamé
46’
Li   Сюй Дун
  Рафаэл Ратао
38’
  Цзинь Шунькай
17’
  Рафаэл Ратао
9’
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, У Си, Ван Хайцзянь, Гао Тяньи, Жоау Карлуш, Гуйе, Рафаэл Ратао
Запасные: Гао Тяньи, Гуйе, Рафаэл Ратао, Jie Wang, Ципэн, Ма Чжэнь, Ming Huang, Хань Цзявэнь, Жоау Карлуш, Чжу Юэ, Ян Шуай, Манафа
Ляонин Тежэнь:
Хань Жунцзэ, Li, Вагич, Юань Миньчэн, Моланьяз Дилмурат, Луис Феррейра, Ли Тисян, Жеффиньо, Янь Динхао, Кунимото, Камболеке
Запасные: Gui, Камболеке, Тянь Инун, Ablet, Deao Tian, Li, Ли Тисян, Гао Цзяжунь, Луис Феррейра, Кунимото, Чжан Янь, Tian
Викторыч конечно мощно начал сезон, показывает, что даже с таким минусом по очкам может попробовать за что-то в этом сезоне побороться.
Ааа.. А я всё не могу понять, что там за фигня очками🤔 дисквалификация же(
Он довольно быстро вышел в плюс, думаю скоро догонят лидеров, тем более там Ратао в огне
Чэнду не догонят, у них ход не хуже, за еврокубки будут бороться
