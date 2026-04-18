У «Шанхая» Слуцкого 3 победы подряд после 3:1 с «Ляонин Тежэнь». Команда идет 8-й в лиге Китая и отстает от лидирующего «Чэнду» на 12 очков
«Шанхай Шэньхуа» выиграл третий матч подряд в чемпионате Китая.
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ляонин Тежэнь» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Китая.
Атакующий полузащитник Рафаэл Ратао сделал дубль в составе «Шэньхуа».
Таким образом, команда тренера Леонида Слуцкого продлила победную серию до трех игр. Ранее «Шанхай» обыграл «Шанхай Порт» (1:0) и «Тяньцзинь Цзиньмэнь» (3:2).
«Шанхай Шэньхуа» в шести играх турнира одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.
На данный момент команда российского специалиста находится на 8-й позиции в таблице чемпионата, имея в активе 4 балла. Отставание от лидера «Чэнду Жунчэн» – 12 очков.
Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.
Следующий матч «Шанхай» проведет 22 апреля дома против «Циндао Хайню».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Викторыч конечно мощно начал сезон, показывает, что даже с таким минусом по очкам может попробовать за что-то в этом сезоне побороться.
Ааа.. А я всё не могу понять, что там за фигня очками🤔 дисквалификация же(
Он довольно быстро вышел в плюс, думаю скоро догонят лидеров, тем более там Ратао в огне
Чэнду не догонят, у них ход не хуже, за еврокубки будут бороться
