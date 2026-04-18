У «Шанхая» Слуцкого 3 победы подряд после 3:1 с «Ляонин Тежэнь». Команда идет 8-й в лиге Китая и отстает от лидирующего «Чэнду» на 12 очков

«Шанхай Шэньхуа» выиграл третий матч подряд в чемпионате Китая.

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ляонин Тежэнь» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Китая.

Атакующий полузащитник Рафаэл Ратао сделал дубль в составе «Шэньхуа».

Таким образом, команда тренера Леонида Слуцкого продлила победную серию до трех игр. Ранее «Шанхай» обыграл «Шанхай Порт» (1:0) и «Тяньцзинь Цзиньмэнь» (3:2).

«Шанхай Шэньхуа » в шести играх турнира одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

На данный момент команда российского специалиста находится на 8-й позиции в таблице чемпионата, имея в активе 4 балла. Отставание от лидера «Чэнду Жунчэн» – 12 очков.

Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Следующий матч «Шанхай» проведет 22 апреля дома против «Циндао Хайню».