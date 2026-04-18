У ЦСКА 2 матча подряд без побед, после рестарта – ничья и 5 поражений в 10 играх. Отставание от идущего 3-м «Локо» – 5 очков

ЦСКА не смог победит во втором матче подряд.

Команда тренера Фабио Челестини сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ . До этого было поражение от «Сочи» (0:1).

Всего после возобновления чемпионата у ЦСКА одна ничья, 5 поражений и 4 победы во всех турнирах.

В РПЛ армейцы идут на данный момент на 5-м месте, набрав 43 очка и на 1 балл опережая «Спартак», у которого игра в запасе. До идущего третьим «Локомотива» – 5 баллов. Отставания от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.