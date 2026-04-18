Экс-защитник «Атлетико» Миранда не сталкивался с расизмом в Ла Лиге: «Мысли были сосредоточены на футболе. Если позволяешь болельщикам себя отвлекать, то это меняет твою игру»
Миранда высказал мнение по поводу расизма.
Бывший защитник «Атлетико» Миранда поделился мыслями на тему расизма в футболе.
«Здесь, в Испании, в Европе или где бы то ни было еще, я не сталкивался с расизмом, потому что все мои мысли были сосредоточены на игре в футбол.
То, что говорили люди, было лишь отвлекающим фактором, чтобы сбить меня с толку.
Когда ты собираешься играть матч, и если позволяешь болельщикам себя отвлекать, то это меняет твою игру, отвлекает», – сказал Миранда в подкасте бывшего одноклубника по «Атлетико» Марио Суареса.
«Винисиус далек от Неймара, Месси, Роналду. Ему чего-то не хватает – может быть, харизмы». Миранда о вингере «Реала»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
