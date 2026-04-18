  Моуринью может вернуться в «Реал». Кандидатуру тренера «Бенфики» обсуждают в окружении Переса (Record)
Моуринью может вернуться в «Реал». Кандидатуру тренера «Бенфики» обсуждают в окружении Переса (Record)

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью может вернуться в «Реал».

По данным Record, кандидатура португальца набирает вес в мадридском клубе на фоне поиска нового главного тренера.

Моуринью обсуждают в окружении президента «Реала» Флорентино Переса, который сейчас сосредоточен на выборе нового тренера.

На следующей неделе запланирована встреча руководства клуба с Альваро Арбелоа. Ожидается, что именно после нее будет окончательно оформлено решение об уходе нынешнего тренера.

Расставание с Арбелоа уже не станет сюрпризом для большинства внутри клуба. На этом фоне «Реал» активизировал поиск замены, а кандидатура Моуринью рассматривается как один из реальных вариантов.

Португалец уже тренировал мадридцев с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Кто выиграет Лигу чемпионов?43582 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Источник: Record
Вот это будет вообще треш.
Ответ Budabuda
Зато весело👍😁
Ответ Budabuda
А я бы посмотрел. :) эль классико при Моуре были отличные.
Было бы очень интересно. Возможно, Арбелоа мог бы остаться помощником Моура
Ответ Денис Кёнигсберг
Кстати, отличный вариант. Арбелоа наберётся опыта у него. Как Зидан учился у Анчелотти.
Ответ Денис Кёнигсберг
Интересно, как это возможно, учитывая, что Арбелоа был той самой крысой, который сливал инфу журналистом в период Моуриньо
если так произойдет-Мостовой вздернется.Как так нефутбольный человек и в Реал.
Ответ Валерий Самойлов
Ну, в прошлый заход Моура в Реал царь как-то выжил же! И сейчас переживёт. Очень даже интересно было бы глянуть, насколько Моур управлял бы этим составом.
Ответ Evgen Vynokurov
Интересно, но Моуриньо подвели задвездившиеся клоуны в МЮ. Боюсь, что тут будет вообще без вариантов. Только если чистить состав, тогда шансы есть.
Логичный вариант. Жозе заслуживает второй шанс показать себя в Мадриде. авось сработает как с Анчелотти, которого уже списали в Эвертон, а в Реале выиграл 2 ЛЧ
Жозе точно навёл бы порядок в раздевалке.
Сейчас Реал никто не спасет. Перебор звезд. Некому рояль тоскать. Но с Мауром сюжет очень интересный. Не знаем как там всё будет, но то что внимание будит сумасшедшеее - это точно.
Кстати норм вариант для Реала по-моему, может действительно дать им результат
Жозе любит большие неустойки)
Реалу сейчас не нужен современный тренер, он нужен командам которые в середине таблицы , которые хотят трофеев. Реалу нужен авторитет со стержнем, при котором все будут выполнять свои функции без саботажа, потому что все знают что если нужно Моур может посадить на лавку как Касилиаса. Только Моур сможет раскашелить Переса сейчас на топ игроков, потому что менее авторитетному тренеру Перес купит перспективных , а перспектива это риск неудачи. Моур - лучший вариант на данный момент.
Дело не в тренерах, а в игроках вроде свини и крысы которое испортили и раздевалку, и игру команды! Вот и они слили нормального тренера, которое хотел поставить нормальную игровую стиль!
