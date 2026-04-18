Моуринью может вернуться в «Реал». Кандидатуру тренера «Бенфики» обсуждают в окружении Переса (Record)

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью может вернуться в «Реал».

По данным Record, кандидатура португальца набирает вес в мадридском клубе на фоне поиска нового главного тренера.

Моуринью обсуждают в окружении президента «Реала » Флорентино Переса , который сейчас сосредоточен на выборе нового тренера.

На следующей неделе запланирована встреча руководства клуба с Альваро Арбелоа . Ожидается, что именно после нее будет окончательно оформлено решение об уходе нынешнего тренера.

Расставание с Арбелоа уже не станет сюрпризом для большинства внутри клуба. На этом фоне «Реал» активизировал поиск замены, а кандидатура Моуринью рассматривается как один из реальных вариантов.

Португалец уже тренировал мадридцев с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.