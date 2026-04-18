  • «Реал» считает удаление Камавинга в игре с «Баварией» единичной ошибкой судьи в ключевой момент. Клуб не намерен эскалировать отношения с УЕФА
«Реал» не намерен эскалировать отношения с УЕФА после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

На 86-й минуте хавбек мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку.

Как пишет Marca, мадридский клуб считает удаление француза в игре с мюнхенцами единичной ошибкой судьи в ключевой момент. Клуб не собирается эскалировать отношения с УЕФА.

20 апреля пройдет финал Юношеской лиги УЕФА между «Реалом» и «Брюгге». Отмечается, что на игре могут встретиться представители делегации мадридского клуба и президент УЕФА Александер Чеферин.

Кто выиграет Лигу чемпионов?32269 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Вот только это не ошибка, а заслуженная жёлтая. Забыл арбитр про первую жёлтую или не забыл - не имеет значения.
А нырок Браима это не ошибка судьи?
Кидай пруфы, что там нырок
Давать вторую желтую в зависимости от ситуации - такое есть в правилах? На что бы они подавали бы жалобу? 😂 ох уж эти проплаченные сми
Это не может быть ошибкой. У него были все основания для жёлтой. У них же есть юристы, которые должны объяснять такое
Ошибкой:))🤣🤣🤣 С каких пор честное судейство это ошибка, хотя какое честное гол после симуляции, и гол после фола:)) реал позор мирового футбола:)
Игру Камавинга реал ошибкой не считает?
Вашу позицию уже озвучил реал тв. Так что не надо...
Материалы по теме
Феликс Магат: «Красная Камавинга – слишком жестко, этому нет оправдания, но это не главный фактор в противостоянии. «Бавария» была лучше «Реала» и заслуживала пройти дальше»
вчера, 21:37
Хаманн о жалобах «Реала» на судейство с «Баварией»: «Когда они проигрывают важные матчи, в этом всегда виноват судья. Это неприемлемое поведение для клуба такого масштаба»
16 апреля, 21:43
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Хоффенхайма», «Байер» принимает «Аугсбург», «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в воскресенье
10 минут назадLive
«Крылья Советов» не уступили ЦСКА – 1:1. Олейников забил в чужие ворота, Божин – в свои, гол Кармо отменили
14 минут назад
Моуринью может вернуться в «Реал». В мадридском клубе рассматривают его кандидатуру (Record)
15 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА сыграл 1:1 с «Крыльями», «Динамо» против «Пари НН», «Локомотив» победил «Оренбург»
15 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Челси», «Тоттенхэм» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
16 минут назад
Александр Мостовой: «Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал ленью. Тренер не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком»
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Лацио», «Рома» против «Аталанты»
40 минут назадLive
В «Реале» признали, что риск с приглашением Алонсо не оправдал себя, а Арбелоа не дал нужного результата. Альваро нужно чудо, чтобы сохранить пост тренера (Marca)
45 минут назад
Энрике о Сафонове: «Он начал сезон как запасной, но в футболе все меняется быстро. Матвей тренировался на высоком уровне, и показал максимум, когда появилась возможность»
55 минут назад
Асенсио потерял 6 кг за 2 недели. Защитника «Реала» обследуют в больнице из-за гастроэнтерита
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Беллингем играет. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Байер» – «Аугсбург». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Рубин» – «Акрон». Дзюба и Даку играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
20 минут назад
У Гонду 1 гол в 6 матчах РПЛ за ЦСКА после обмена из «Зенита»
26 минут назад
Форвард «Брентфорда» Тиаго о кумирах: «Роналдо, Роналду, Неймар. Лукаку, Бензема – отличные футболисты. Холанд великолепен, многому учусь, наблюдая за его игрой»
41 минуту назад
Глебов из ЦСКА получил травму в 1-м тайме с «Крыльями», его заменил Алвес. Мойзес вышел вместо Козлова
сегодня, 12:40
Президент «Атлетико»: «Барселона» – одна из лучших команд Европы. Это огромная гордость для нас – выбить их из Кубка Испании и Лиги чемпионов»
сегодня, 12:30
Лига PARI. «Родина» принимает «Волгу», «Урал» разгромил «Сокол», «Ротор» победил СКА
сегодня, 12:25Live
Гол ЦСКА в ворота «Крыльев» отменили из-за игры рукой Кармо
сегодня, 12:17Фото
Ахметзянов про 0:1 от «Локомотива»: «У «Оренбурга» была возможность заработать очки, но не воспользовались. Похвалил футболистов – на игре во 2-м тайме это сказалось не очень хорошо»
сегодня, 11:57
Рекомендуем