«Реал» считает удаление Камавинга в игре с «Баварией» единичной ошибкой судьи в ключевой момент. Клуб не намерен эскалировать отношения с УЕФА
«Реал» не намерен эскалировать отношения с УЕФА после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).
На 86-й минуте хавбек мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку.
Как пишет Marca, мадридский клуб считает удаление француза в игре с мюнхенцами единичной ошибкой судьи в ключевой момент. Клуб не собирается эскалировать отношения с УЕФА.
20 апреля пройдет финал Юношеской лиги УЕФА между «Реалом» и «Брюгге». Отмечается, что на игре могут встретиться представители делегации мадридского клуба и президент УЕФА Александер Чеферин.
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Вот только это не ошибка, а заслуженная жёлтая. Забыл арбитр про первую жёлтую или не забыл - не имеет значения.
А нырок Браима это не ошибка судьи?
Кидай пруфы, что там нырок
Давать вторую желтую в зависимости от ситуации - такое есть в правилах? На что бы они подавали бы жалобу? 😂 ох уж эти проплаченные сми
Это не может быть ошибкой. У него были все основания для жёлтой. У них же есть юристы, которые должны объяснять такое
Ошибкой:))🤣🤣🤣 С каких пор честное судейство это ошибка, хотя какое честное гол после симуляции, и гол после фола:)) реал позор мирового футбола:)
Игру Камавинга реал ошибкой не считает?
Вашу позицию уже озвучил реал тв. Так что не надо...
