«Реал» не намерен эскалировать отношения с УЕФА.

«Реал» не намерен эскалировать отношения с УЕФА после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

На 86-й минуте хавбек мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку .

Как пишет Marca, мадридский клуб считает удаление француза в игре с мюнхенцами единичной ошибкой судьи в ключевой момент. Клуб не собирается эскалировать отношения с УЕФА.

20 апреля пройдет финал Юношеской лиги УЕФА между «Реалом » и «Брюгге». Отмечается, что на игре могут встретиться представители делегации мадридского клуба и президент УЕФА Александер Чеферин.