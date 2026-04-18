У Гонду 1 гол в 6 матчах РПЛ за ЦСКА после обмена из «Зенита»
Форвард ЦСКА Лусиано Гонду забил один гол в 6 матчах Мир РПЛ после обмена из «Зенита».
В чемпионате за ЦСКА аргентинец забил лишь раз – 4 апреля против «Акрона» (2:1). Сегодня Гонду не забил «Крыльям Советов», выйдя с первых минут.
При этом за ЦСКА у него 4 гола в 9 матчах – благодаря хет-трик в Фонбет Кубке России против «Крыльев Советов» (5:2).
