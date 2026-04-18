Александр Мостовой: «Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал ленью. Тренер не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком»

Александр Мостовой: был бы Дуран был мотивирован, Соболев сидел бы на скамейке.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конкуренцию Джона Дурана и Александра Соболева в «Зените ».

Соболев забил 5 голов в 9 матчах во всех турнирах во второй половине сезона.

«Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал своей ленью. Тренер никогда не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком.

Говорить, что Соболев мог бы играть в АПЛ, потому что он вытеснил из старта Дурана, – глупо. Так мыслят только люди, которые никогда не играли в футбол.

Если бы Дуран был мотивирован на 100%, Соболев сидел бы на скамейке запасных», – сказал Александр Мостовой .