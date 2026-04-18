  • Александр Мостовой: «Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал ленью. Тренер не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком»
16

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конкуренцию Джона Дурана и Александра Соболева в «Зените».

Соболев забил 5 голов в 9 матчах во всех турнирах во второй половине сезона.

«Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал своей ленью. Тренер никогда не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком.

Говорить, что Соболев мог бы играть в АПЛ, потому что он вытеснил из старта Дурана, – глупо. Так мыслят только люди, которые никогда не играли в футбол.

Если бы Дуран был мотивирован на 100%, Соболев сидел бы на скамейке запасных», – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
От сумасшедшего гола Баварии в ЛЧ до проигрыша конкуренции Соболеву
Если бы Дуран был мотивирован на 100%, Соболев сидел бы на скамейке запасных...
Надо понимать,что замотивировать Дурана смог бы только Александр Мостовой...
Надо понимать,что замотивировать Дурана смог бы только Александр Мостовой...
так у нас исторически, без Царя - ничего не делается)
Ну конечно! А кто же ещё? У меня за спиной 20 лет карьеры на самом высоком уровне, сумасшедший опыт! Я в 90-х всю Сельту замотивировал, а тут всего лишь Дуран.
Зачем и для чего нашим командам, вообще, легионеры нужны, если в еврокубках не играют? И это при том, что большинство денег, крутящихся в футболе, наши, налогоплательщеские. Я хоть и болею Локо, но видя обшарпанные вокзалы и дышащие на ладан электрички, хочется задать вопрос: Зачем эти леги нужны, какой прок всем нам от того, что даже наши футбольные бегунки, неумеющие финтить, ездят на Х5
и живут в элитных посёлках?
чтобы большие дяди зарабатывали на распиле
Рядом со скиловыми легами растут наши звездочки.
Просто сравните, скажем, прогресс молодых с Пьяничем в ЦСКА и без него.
Зачем Дурану что-то выигрывать, когда можно за полгода получить больше, чем бюджет Сарапула, посмотреть весенний Санкт-Петербург, а потом уехать обратно в Эмираты, Турцию, или Саудию, хз где он там числится, и там ещё чилить пять лет .
А так, мы хотя бы посмотрели на расцвет Соболева, он только назло этому угольку так прогресснул, и уже не таким обм*дком выглядит, на фоне куртизанки колумбийской.
Просто Дуран посмотрел на качество судейства в кубковом матче против Спартака и понял, что играть нет смысла. Когда ты обработал мяч грудью/животом и вырываешься в контратаку, а бездарь на свистке сигнализирует об игре рукой и отдает мяч Спартаку, то играть и стараться в этой лиге не имеет никакого смысла.
Какая лень, если Дуран в борьбу вступает чаще Соболева?

В пересчёте на 90 мин в чемпионате

Дуран - Соболев

Борьба 3,2 (1,1 успех) - 0,8 (0,3)

Дриблинг 5,4 (2,1 успех) - 0,9 (0,3)
Потери 4,3 - 5,9
Пасы 25 (17 точных) - 22 (14)

Где тут лень?
Не надо бежать быстрее медведя, надо быть просто быстрее Дурана.
