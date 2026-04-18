Александр Мостовой: «Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал ленью. Тренер не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конкуренцию Джона Дурана и Александра Соболева в «Зените».
Соболев забил 5 голов в 9 матчах во всех турнирах во второй половине сезона.
«Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон все отдал своей ленью. Тренер никогда не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком.
Говорить, что Соболев мог бы играть в АПЛ, потому что он вытеснил из старта Дурана, – глупо. Так мыслят только люди, которые никогда не играли в футбол.
Если бы Дуран был мотивирован на 100%, Соболев сидел бы на скамейке запасных», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
16 комментариев
Надо понимать,что замотивировать Дурана смог бы только Александр Мостовой...
так у нас исторически, без Царя - ничего не делается)
и живут в элитных посёлках?
Просто сравните, скажем, прогресс молодых с Пьяничем в ЦСКА и без него.
А так, мы хотя бы посмотрели на расцвет Соболева, он только назло этому угольку так прогресснул, и уже не таким обм*дком выглядит, на фоне куртизанки колумбийской.
В пересчёте на 90 мин в чемпионате
Дуран - Соболев
Борьба 3,2 (1,1 успех) - 0,8 (0,3)
Дриблинг 5,4 (2,1 успех) - 0,9 (0,3)
Потери 4,3 - 5,9
Пасы 25 (17 точных) - 22 (14)
Где тут лень?