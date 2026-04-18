Форвард «Брентфорда» Тиаго о кумирах: «Роналдо, Роналду, Неймар. Лукаку, Бензема – отличные футболисты. Холанд великолепен, многому учусь, наблюдая за его игрой»
Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго ответил на вопрос о кумирах.
«Я нечасто видел его игру, но из того немногого, что я видел, когда он выступал за «Коринтианс», то это Роналдо.
Роналдо, Криштиану Роналду, Неймар – я много раз видел его игру, он один из моих кумиров. Лукаку, Бензема – отличные игроки.
Холанд тоже не нуждается в представлении. Он великолепен. Я многому учусь, наблюдая за его игрой. Именно эти игроки меня вдохновляют», – сказал Игор Тиаго, забивший 21 гол в 32 матчах нынешнего сезона АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
О ком конкретно он говорит?