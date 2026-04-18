  В «Реале» признали, что риск с приглашением Алонсо не оправдал себя, а Арбелоа не дал нужного результата. Альваро нужно чудо, чтобы сохранить пост тренера (Marca)
В «Реале» признали, что риск с приглашением Алонсо не оправдал себя, а Арбелоа не дал нужного результата. Альваро нужно чудо, чтобы сохранить пост тренера (Marca)

В «Реале» анализируют причины неудачного сезона.

В «Реале» признают, что риск с приглашением Хаби Алонсо себя не оправдал, а назначение Альваро Арбелоа не дало ожидаемого результата.

По данным Marca, Альваро нужно чудо в конце сезона, чтобы сохранить пост.

Руководство мадридского клуба уже начало внутренний анализ сезона и готовится к серьезным изменениям летом. Перестройка может затронуть как состав команды, так и тренерский штаб.

В клубе недовольны качеством игры сразу в нескольких линиях. Несмотря на усиление, оборона не стала надежнее, а «Реал» по-прежнему слишком зависел от Тибо Куртуа. В центре поля мадридцы также уступали топ-соперникам, в том числе «Баварии». Среди крупных побед сезона выделяются лишь успехи в матчах с «Манчестер Сити» и «Барселоной».

Сам Арбелоа ранее дал понять, что примет любое решение клуба и не станет создавать проблем. Однако в Испании считают, что за оставшиеся туры ситуация должна резко измениться, чтобы он сохранил должность.

Среди возможных кандидатов на замену называются Дидье Дешам и Юрген Клопп. Возвращение Зинедина Зидана при этом считается маловероятным.

До выкрутасов Винисиуса в класико у Хаби было 13 побед в 14 матчах, а единственное поражение было в гостях от Атлетико, о чём вообще речь )

Реал вполне мог бы также остаться без трофеев в этом сезоне и с Алонсо, но в следующем сезоне это был бы претендент на все трофеи, если бы ему дали время и поддержку
Ответ malakhov7
До выкрутасов Винисиуса в класико у Хаби было 13 побед в 14 матчах, а единственное поражение было в гостях от Атлетико, о чём вообще речь ) Реал вполне мог бы также остаться без трофеев в этом сезоне и с Алонсо, но в следующем сезоне это был бы претендент на все трофеи, если бы ему дали время и поддержку
Даже хорошо что уволили Алонсо, глорики реала не достойны такого тренера:)
Ответ malakhov7
До выкрутасов Винисиуса в класико у Хаби было 13 побед в 14 матчах, а единственное поражение было в гостях от Атлетико, о чём вообще речь ) Реал вполне мог бы также остаться без трофеев в этом сезоне и с Алонсо, но в следующем сезоне это был бы претендент на все трофеи, если бы ему дали время и поддержку
Я очень болел за то, чтобы у Алонсо всё получилось в Реале. Но то, как он прогнулся под Вини после того самого класико и нарушил и предал свои собственные принципы, наводит на мысль, что он сам виноват в случившемся. К большому сожалению.
Тут как в анекдоте известном: они кровати двигают, а надо б...ей менять)
Ответ unreality
Тут как в анекдоте известном: они кровати двигают, а надо б...ей менять)
Да не , просто Перес по алфавиту идёт, видимо. Скоро всё обязательно получится. Сейчас вот с буквой ’А’ попробывали -- не вышло -- значит скоро перейдут на букву ’Б’ и команда на 100% заиграет .
Раз у последних версий Анчелотти, Алонсо и Арбелоа не вышло , то на смену придут либо Бердыев , либо Байдачный и всё -- Реал печенён опять
Ответ Ллб
Да не , просто Перес по алфавиту идёт, видимо. Скоро всё обязательно получится. Сейчас вот с буквой ’А’ попробывали -- не вышло -- значит скоро перейдут на букву ’Б’ и команда на 100% заиграет . Раз у последних версий Анчелотти, Алонсо и Арбелоа не вышло , то на смену придут либо Бердыев , либо Байдачный и всё -- Реал печенён опять
значит следующий козел отпущения - Беллингем. Будут продавать.
Алонсо вернуть и извиниться. Единственное адекватное решение
Ответ Jadie James
Алонсо вернуть и извиниться. Единственное адекватное решение
ага, побежит. вы представляете себе такое вообще? его и игроки эти воспринимать не станут, а наоборот еще хуже будет, да и у самого человека проф репутация и просто собственное достоинство есть
Ответ Jadie James
Алонсо вернуть и извиниться. Единственное адекватное решение
Он не готов
Какой риск с приглашением Алонсо? Он что - капризуля-выскочка?! Тренер,приведший Байер к чемпионству,что казалось невероятным! Это Бавария рисковала,приглашая Компани,который провалился в АПЛ.
Благодарите Виньку.
Ответ Д O Б P Ы Й
Какой риск с приглашением Алонсо? Он что - капризуля-выскочка?! Тренер,приведший Байер к чемпионству,что казалось невероятным! Это Бавария рисковала,приглашая Компани,который провалился в АПЛ. Благодарите Виньку.
Компани не провалился, Бернли был командой зоной вылета, и по расходам и по составу. Он не прыгнул выше головы, проваливаться было некуда
Ответ Д O Б P Ы Й
Какой риск с приглашением Алонсо? Он что - капризуля-выскочка?! Тренер,приведший Байер к чемпионству,что казалось невероятным! Это Бавария рисковала,приглашая Компани,который провалился в АПЛ. Благодарите Виньку.
Вы же понимаете, что есть разница между победой с середняком в лиге середняков (Бавария там самоустранилась) и победой со звездным клубом в ЛЧ. Середняков то он и с Реалом обыгрывал, а вот с топами и со звездами не справился.
помню как реал убрал дель боске и потом они очень долго мучались.
Винисиус: «Не благодарите»!
Есть явная тенденция в клубном футболе - успеха добиваются системные команды, в которых пашут все. Как на длинной дистанции, так и на вылет. Все вышедшие в полуфинал ЛЧ это подтверждают. Как и без 5 минут чемпион Ла Лиги Барселона.
Поставленная позиционная игра - залог успеха. А начинается она с прессинга, благодаря которому возвращается контроль мяча и пресекаются быстрые контратаки соперника.
В такими примадоннами как Мбаппе и Винисиус ничего этого не выйдет. И они сожрут любого тренера. Поэтому кого бы не поставили рулить в Реале, результат будет тот же.
Ответ 37old
Есть явная тенденция в клубном футболе - успеха добиваются системные команды, в которых пашут все. Как на длинной дистанции, так и на вылет. Все вышедшие в полуфинал ЛЧ это подтверждают. Как и без 5 минут чемпион Ла Лиги Барселона. Поставленная позиционная игра - залог успеха. А начинается она с прессинга, благодаря которому возвращается контроль мяча и пресекаются быстрые контратаки соперника. В такими примадоннами как Мбаппе и Винисиус ничего этого не выйдет. И они сожрут любого тренера. Поэтому кого бы не поставили рулить в Реале, результат будет тот же.
ЛЧ немного другой турнир, особенно часть плей-офф, где-то после очередного обидного поражения Пепа, запомнился комментарий, с которым полностью согласен. " Если бы лч состоял из 38 туров, Пеп 9/10 становился бы чемпионом"
Ответ 37old
Есть явная тенденция в клубном футболе - успеха добиваются системные команды, в которых пашут все. Как на длинной дистанции, так и на вылет. Все вышедшие в полуфинал ЛЧ это подтверждают. Как и без 5 минут чемпион Ла Лиги Барселона. Поставленная позиционная игра - залог успеха. А начинается она с прессинга, благодаря которому возвращается контроль мяча и пресекаются быстрые контратаки соперника. В такими примадоннами как Мбаппе и Винисиус ничего этого не выйдет. И они сожрут любого тренера. Поэтому кого бы не поставили рулить в Реале, результат будет тот же.
Два года назад бессистемный Реал выиграл Ла Лигу с одним поражением в сезоне, что противоречит вашим словам. У Реала есть проблемы, но они лежат совершенно в другой плоскости.
Пока Перес не перестанет вмешиваться в работу тренера ничего в Реале не будет. Набрал звёзд и думает, что сейчас всё будет лучше всех. Звёзд много, а команды нет, каждый сам по себе.
Им нужен воспитатель, нужно обзванивать детские сады.
Риск был не в приглашении Алонсо, а в присутствии Винисиуса. Нужно спятить, чтобы дальше терпеть его.
