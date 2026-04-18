В «Реале» признали, что риск с приглашением Алонсо не оправдал себя, а Арбелоа не дал нужного результата. Альваро нужно чудо, чтобы сохранить пост тренера (Marca)
В «Реале» признают, что риск с приглашением Хаби Алонсо себя не оправдал, а назначение Альваро Арбелоа не дало ожидаемого результата.
По данным Marca, Альваро нужно чудо в конце сезона, чтобы сохранить пост.
Руководство мадридского клуба уже начало внутренний анализ сезона и готовится к серьезным изменениям летом. Перестройка может затронуть как состав команды, так и тренерский штаб.
В клубе недовольны качеством игры сразу в нескольких линиях. Несмотря на усиление, оборона не стала надежнее, а «Реал» по-прежнему слишком зависел от Тибо Куртуа. В центре поля мадридцы также уступали топ-соперникам, в том числе «Баварии». Среди крупных побед сезона выделяются лишь успехи в матчах с «Манчестер Сити» и «Барселоной».
Сам Арбелоа ранее дал понять, что примет любое решение клуба и не станет создавать проблем. Однако в Испании считают, что за оставшиеся туры ситуация должна резко измениться, чтобы он сохранил должность.
Среди возможных кандидатов на замену называются Дидье Дешам и Юрген Клопп. Возвращение Зинедина Зидана при этом считается маловероятным.
Реал вполне мог бы также остаться без трофеев в этом сезоне и с Алонсо, но в следующем сезоне это был бы претендент на все трофеи, если бы ему дали время и поддержку
Раз у последних версий Анчелотти, Алонсо и Арбелоа не вышло , то на смену придут либо Бердыев , либо Байдачный и всё -- Реал печенён опять
Благодарите Виньку.
Поставленная позиционная игра - залог успеха. А начинается она с прессинга, благодаря которому возвращается контроль мяча и пресекаются быстрые контратаки соперника.
В такими примадоннами как Мбаппе и Винисиус ничего этого не выйдет. И они сожрут любого тренера. Поэтому кого бы не поставили рулить в Реале, результат будет тот же.