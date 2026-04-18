В «Реале» признали, что риск с приглашением Алонсо не оправдал себя, а Арбелоа не дал нужного результата. Альваро нужно чудо, чтобы сохранить пост тренера (Marca)

В «Реале» анализируют причины неудачного сезона.

В «Реале » признают, что риск с приглашением Хаби Алонсо себя не оправдал, а назначение Альваро Арбелоа не дало ожидаемого результата.

По данным Marca, Альваро нужно чудо в конце сезона, чтобы сохранить пост.

Руководство мадридского клуба уже начало внутренний анализ сезона и готовится к серьезным изменениям летом. Перестройка может затронуть как состав команды, так и тренерский штаб.

В клубе недовольны качеством игры сразу в нескольких линиях. Несмотря на усиление, оборона не стала надежнее, а «Реал» по-прежнему слишком зависел от Тибо Куртуа . В центре поля мадридцы также уступали топ-соперникам, в том числе «Баварии». Среди крупных побед сезона выделяются лишь успехи в матчах с «Манчестер Сити» и «Барселоной».

Сам Арбелоа ранее дал понять, что примет любое решение клуба и не станет создавать проблем. Однако в Испании считают, что за оставшиеся туры ситуация должна резко измениться, чтобы он сохранил должность.

Среди возможных кандидатов на замену называются Дидье Дешам и Юрген Клопп. Возвращение Зинедина Зидана при этом считается маловероятным.