Глебов из ЦСКА получил травму в 1-м тайме с «Крыльями», его заменил Алвес. Мойзес вышел вместо Козлова

ЦСКА провел две замены в первом тайме матча 25-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов ».

На 42-й минуте полузащитник армейцев Кирилл Глебов получил травму бедра и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Матеус Алвес.

Незадолго до перерыва главный тренер ЦСКА Фабио Челестини провел еще одну замену – Мойзеса вышел вместо Данилы Козлова.