Энрике о Сафонове: «Он начал сезон как запасной, но в футболе все меняется быстро. Матвей тренировался на высоком уровне, и показал максимум, когда появилась возможность»

Луис Энрике высказался о развитии Матвея Сафонова.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике поделился мыслями касательно прогресса голкипера команды Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.

Российский вратарь провел 15 матчей подряд в стартовом составе парижан.

– Как вы оцениваете эволюцию Матвея Сафонова?

– В прошлом сезоне он играл больше, чем кто-либо ожидал, учитывая присутствие Джанлуиджи Доннаруммы .

Этот сезон он начал как запасной, но в футболе все меняется очень быстро.

Матвей тренировался на высоком уровне, и когда появилась возможность, он продемонстрировал, что способен показать максимум.

Мы довольны им, как и всеми тремя нашими вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем когда играешь, – сказал Луис Энрике .