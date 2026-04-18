  • Энрике о Сафонове: «Он начал сезон как запасной, но в футболе все меняется быстро. Матвей тренировался на высоком уровне, и показал максимум, когда появилась возможность»
37

Луис Энрике высказался о развитии Матвея Сафонова.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями касательно прогресса голкипера команды Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.

Российский вратарь провел 15 матчей подряд в стартовом составе парижан.

– Как вы оцениваете эволюцию Матвея Сафонова?

– В прошлом сезоне он играл больше, чем кто-либо ожидал, учитывая присутствие Джанлуиджи Доннаруммы.

Этот сезон он начал как запасной, но в футболе все меняется очень быстро.

Матвей тренировался на высоком уровне, и когда появилась возможность, он продемонстрировал, что способен показать максимум.

Мы довольны им, как и всеми тремя нашими вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем когда играешь, – сказал Луис Энрике.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Сафонов вообще молодец. В окружении тех, кто всегда будет против него, он завоевал доверие и авторитет. Ещё и французский выучил за короткий срок. Ещё и Забарного в утиль отправил. Что у того нет шансов ему нож в спину воткнуть.
Ответ Dexter Morgan
на кой вы сюда забарного приписываете ??
ну вот серьёзно, у вас комплекс какой-то насчёт него ??
пришёл защитник из апл, за него заплатили кучу денег - а он пока облажался, как и пришедший с ним в одно ТО шевалье, между прочим.
только всё это к матвею никак не относится, он своим терпением и трудом на тренировках и играх доказал, что способен быть номером один в воротах и будем надеяться, что после матчей с баварией его статус в клубе как игрока основы только укрепится.
Ответ Dexter Morgan
"Ещё и Забарного в утиль отправил" - каким образом? очевидно, что его брали не старт, ведь там есть уже Маркиньос и Пачо
С Баварией сумасшедшая заруба обещает быть.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
100%Кто больше забьёт тот и пройдёт,в этих матчах реально много будет зависеть от киперов!
Ответ Никита Game
Не только, но в этих стадиях ( и не только) особенно многое зависит от вратарей.
Вратари дают необходимый перевес для победы. Мы видели как вратари проваливаютя и как тащат не в себя. Куда качнет вратаря в определенном матче никто не знает. И это не зависит от его годового уровня. Это зависит от куража в текущий момент . Поэтому выбор вратаря очень тонкая штука , и глобально и в определенном матче . В целом скоро напишут скоро статью о том как текущий выбор и состояние вратаря влияет на конечный результат матча (но это не точно ) Не сразу просекут )))
Ответ mc-manaman
Наш слон
Пресс- секретарь Сафонова
На самом деле на Моте давление колоссальное. Если он несколько результативно ошибется - его усадят на банку снова без колебаний. Поэтому то, что он сейчас выгрыз себе место в основе и реально периодически подтаскивает ПСЖ (про ту самую серию пенальти молчу) - дорогого стоит.
Ответ FunyaFun
До конца сезона не усадят.Шевалье уже не в форме и времени набрать уже нет.А в межсезонье ПСЖ в любом случае будут смотреть варианты топ вратарей вместо Шевалье,который явно не будет на роли запасного и скорее всего его отпустят.Если возьмут кого захотят,то Сафонов новый сезон снова начнет в статусе запасного.Сейчас игра Сафонова влияет только на результаты команды.Никакой корреляции с будущим она не имеет.Энрике в любом случае хочет вратаря а-ля Нойер в игре ногами.
Ответ FunyaFun
Откуда ты то об этом знаешь) ну вот серьезно откуда эти прогнозы в духе «эту игру плохо отстоит потом все гроб кладбище скамейка»
Уже за одно то, что он не побоялся поехать и буквально выгрыз себе место, — огромный респект.
Слышатся стоны французких ветеранов футбола"О бедном Люке Шевалье замолвите слово..."
Большой респект Энрике что не задвинул Матвея после покупки Шевалье
Ответ Molodoy91
Шевалье сам себя задвинул
Ответ Molodoy91
На самом деле задвинул 😬 настолько, что Матвей даже давал интервью по ходу сезона, где начал публично жаловаться, что ему ни минуты в сезоне не дают сыграть. Просто Шевалье уже достал своими привозами, и начали ходить слухи что полевые ПСЖ им недовольны. Потом Матвея начали выпускать и он сразу же начал тащить и случилась та самая серия пенальти. Матвей брутальным образом себе выцарапал место в составе, хотя против него и дорогущий трансфер Люки, и французская футбольная общественность, которая хотела бы видеть на раме Шевалье.
высочайшая оценка заслуг и игры на данный момент от тренера , от матерого волка в своей профессии , кто может обьективней оценить состояние и игру если не главный тренер...так держать Матвей
Остались три главных матча.
Как же это круто !!! Такие слова от тренера такого уровня. Честно не верил в Матвея и очень рад что ошибался. Очень тяжело было болеть за Ливерпуль при этом на воротах ПСЖ Наш ))))
