Энрике о Сафонове: «Он начал сезон как запасной, но в футболе все меняется быстро. Матвей тренировался на высоком уровне, и показал максимум, когда появилась возможность»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями касательно прогресса голкипера команды Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.
Российский вратарь провел 15 матчей подряд в стартовом составе парижан.
– Как вы оцениваете эволюцию Матвея Сафонова?
– В прошлом сезоне он играл больше, чем кто-либо ожидал, учитывая присутствие Джанлуиджи Доннаруммы.
Этот сезон он начал как запасной, но в футболе все меняется очень быстро.
Матвей тренировался на высоком уровне, и когда появилась возможность, он продемонстрировал, что способен показать максимум.
Мы довольны им, как и всеми тремя нашими вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем когда играешь, – сказал Луис Энрике.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
ну вот серьёзно, у вас комплекс какой-то насчёт него ??
пришёл защитник из апл, за него заплатили кучу денег - а он пока облажался, как и пришедший с ним в одно ТО шевалье, между прочим.
только всё это к матвею никак не относится, он своим терпением и трудом на тренировках и играх доказал, что способен быть номером один в воротах и будем надеяться, что после матчей с баварией его статус в клубе как игрока основы только укрепится.
Вратари дают необходимый перевес для победы. Мы видели как вратари проваливаютя и как тащат не в себя. Куда качнет вратаря в определенном матче никто не знает. И это не зависит от его годового уровня. Это зависит от куража в текущий момент . Поэтому выбор вратаря очень тонкая штука , и глобально и в определенном матче . В целом скоро напишут скоро статью о том как текущий выбор и состояние вратаря влияет на конечный результат матча (но это не точно ) Не сразу просекут )))