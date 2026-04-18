Асенсио потерял 6 кг за 2 недели. Защитника «Реала» обследуют в больнице из-за гастроэнтерита

Асенсио потерял 6 кг за 2 недели из-за гастроэнтерита.

Защитник «Реала » Рауль Асенсио проходит обследование в больнице для выявления источника вируса, который вызвал у него гастроэнтерит.

Испанец потерял 6 килограммов за 2 недели и не сыграет против «Алавеса» в следующий вторник.

Ранее 23-летний испанец не вошел в заявку мадридцев на ответный матч с «Баварией» (3:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов.