  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Асенсио потерял 6 кг за 2 недели. Защитника «Реала» обследуют в больнице из-за гастроэнтерита
18

Асенсио потерял 6 кг за 2 недели. Защитника «Реала» обследуют в больнице из-за гастроэнтерита

Асенсио потерял 6 кг за 2 недели из-за гастроэнтерита.

Защитник «Реала» Рауль Асенсио проходит обследование в больнице для выявления источника вируса, который вызвал у него гастроэнтерит.

Испанец потерял 6 килограммов за 2 недели и не сыграет против «Алавеса» в следующий вторник.

Ранее 23-летний испанец не вошел в заявку мадридцев на ответный матч с «Баварией» (3:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?41307 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: El Partidazo de COPE
logoРауль Асенсио
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАлавес
logoЗдоровье
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я уже какой раз читаю у футболиста гастроэнтерит? Они бичпакетами питаются или что? Целый штаб поваров и диетологов
Ответ Дядя ТУРА
Я уже какой раз читаю у футболиста гастроэнтерит? Они бичпакетами питаются или что? Целый штаб поваров и диетологов
Ну это вроде как инфекционное заболевание. Можно заразиться
Ответ mancity111
Ну это вроде как инфекционное заболевание. Можно заразиться
Я сам неделю назад этим переболел, госпитализировали на скорой. Так и не установлена причина заболевания.
Упорно набирал вес и просто в один момент - 5 кг 😢
Администрация спортса, вот если я сейчас отвечу Ригоберке, то вы меня в бан отправите. Пусть он удалит свой комментарий или получит взыскание.
Ответ Dexter Morgan
Администрация спортса, вот если я сейчас отвечу Ригоберке, то вы меня в бан отправите. Пусть он удалит свой комментарий или получит взыскание.
Все правильно. Я попадал на эту уловку. Его не трогали, а мне бан на 72 часа. Очевидно, что он работник сайта, иначе не понимаю как юзер, которые нарушает кучу правил сайта остаётся неприкосновенным
Ответ Дядя ТУРА
Все правильно. Я попадал на эту уловку. Его не трогали, а мне бан на 72 часа. Очевидно, что он работник сайта, иначе не понимаю как юзер, которые нарушает кучу правил сайта остаётся неприкосновенным
Вот именно. Поддерживаю. Так и со мной было. Ну таким, как он, тут можно всё. А нас банят.
мойте руки с мылом перед едой
У Мбаппе летом прошлым был. Зачастились в Реале не только травмы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Асенсио сохраняются проблемы с желудком, сегодня провели дополнительные обследования. Защитник «Реала» пропустил матч с «Баварией» из-за гастроэнтерита
16 апреля, 10:36
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
15 апреля, 22:58
Асенсио не сыграет в ответном матче с «Баварией» из-за гастроэнтерита
14 апреля, 09:11
«Надо спросить у Арбелоа». Новый недовольный в «Реале» – Рауль Асенсио
10 апреля, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем