Президент «Атлетико»: «Барселона» – одна из лучших команд Европы. Это огромная гордость для нас – выбить их из Кубка Испании и Лиги чемпионов»

Энрике Сересо назвал «Барселону» одной из лучших команд Европы.

Президент «Атлетико » Энрике Сересо назвал «Барселону» одной из лучших команд Европы.

Мадридский клуб ранее прошел каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов

– В этом сезоне вы шесть раз встречались с «Барселоной» и выбили ее из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Царит ли в клубе эйфория?

– «Барселона » – одна из лучших команд Европы. У них очень хорошие игроки и отличный тренер.

В прошлом сезоне они выиграли Ла Лигу и сейчас являются явными лидерами. Матчи были очень захватывающими для болельщиков.

И они выиграли несколько матчей, и мы. Это было великолепное зрелище.

Нам удалось выбить их из Кубка Испании и Лиги чемпионов, и это достижение против такой престижной команды вызывает у нас огромную гордость.

– Матчи против «Барселоны» не обошлись без споров. Президент «Барселоны» заявил, что судейство было «позорным». Каково ваше мнение по поводу слов Лапорты?

– Думаю, что это было напряженное противостояние, зрелище для всех футбольных болельщиков, с двумя совершенно разными стилями игры, и победитель был заслуженным, им стал «Атлетико».

Понимаю, что «Барселона» хотела выйти в полуфинал, и для них это очень тяжелый удар, – сказал Энрике Сересо .