  • Президент «Атлетико»: «Барселона» – одна из лучших команд Европы. Это огромная гордость для нас – выбить их из Кубка Испании и Лиги чемпионов»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо назвал «Барселону» одной из лучших команд Европы.

Мадридский клуб ранее прошел каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов

– В этом сезоне вы шесть раз встречались с «Барселоной» и выбили ее из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Царит ли в клубе эйфория?

– «Барселона» – одна из лучших команд Европы. У них очень хорошие игроки и отличный тренер.

В прошлом сезоне они выиграли Ла Лигу и сейчас являются явными лидерами. Матчи были очень захватывающими для болельщиков.

И они выиграли несколько матчей, и мы. Это было великолепное зрелище.

Нам удалось выбить их из Кубка Испании и Лиги чемпионов, и это достижение против такой престижной команды вызывает у нас огромную гордость.

– Матчи против «Барселоны» не обошлись без споров. Президент «Барселоны» заявил, что судейство было «позорным». Каково ваше мнение по поводу слов Лапорты?

– Думаю, что это было напряженное противостояние, зрелище для всех футбольных болельщиков, с двумя совершенно разными стилями игры, и победитель был заслуженным, им стал «Атлетико».

Понимаю, что «Барселона» хотела выйти в полуфинал, и для них это очень тяжелый удар, – сказал Энрике Сересо.

Источник: Diario Sport
В первом кубковом матче отменили чистый гол, в ЛЧ не поставили чистый пенальти. Вроде и не сказать что Атлетико прям незаслужил пройти дальше, выкладывались на полную, но Барселона была по результатам 2х матчей лучше, создала больше моментов и во многом вот эти решение судей и решили исход. Жаль что Барселону так топят постоянно, при этом можно ещё понять когда одна ошибка, но когда это происходит постоянно, то как бы команда не играла на таком уровне, когда твой соперник имеет сильный состав и тратит ежегодно 200 млн на трансферы сложно переигрывать 12 игроков соперника:) Вон одна секта 2 минуты заслуженно провела в 10м и то теперь всю неделю нытье вселенского масштаба, а Барселону судят каждый второй матч несправедливо, достаточно гол Жироны после фола на Кунде глянуть:)
В матче за Суперкубок все увидели нормальное судейство итог матча
Да уже как-то подотпустило. «Барсе» нужно помочь Жоану стать лучшим вратарем ЛЛ, Флику тренером, убедител но победить в класико, отпраздновать чемпионство и усиливаться летом.
А толку то, в следующей игре ЛЧ вышибут уже их.
