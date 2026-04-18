Гол ЦСКА в ворота «Крыльев» отменили из-за игры рукой Кармо
Гол ЦСКА в ворота «Крыльев Советов» в 25-м туре Мир РПЛ отменен.
На 16-й минуте футболист армейцев Энрике Кармо забил гол, но главный арбитр Павел Шадыханов после вмешательства ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой у бразильца. При этом в эпизоде защитник «Крыльев» тянул Энрике за футболу.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Что делать с Челестини?3577 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Sports
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если вы видите игру рукой, то и обратите внимание из-за чего она случилась.
Если бы Кармо не тянули так откровенно за футболку (что является фолом), то и игры рукой не было бы.
Так же и с пеналем - ставят даже есть любой маломальский намек..
понятно, что игры нет, но такие моменты душат.