Гол ЦСКА в ворота «Крыльев» отменили из-за игры рукой Кармо

Гол ЦСКА в ворота «Крыльев Советов» в 25-м туре Мир РПЛ отменен. 

На 16-й минуте футболист армейцев Энрике Кармо забил гол, но главный арбитр Павел Шадыханов после вмешательства ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой у бразильца. При этом в эпизоде защитник «Крыльев» тянул Энрике за футболу.

Что делать с Челестини?3577 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
А почему вообще судья не пошел к монитору, а доверился лишь ассистентам ?

Если вы видите игру рукой, то и обратите внимание из-за чего она случилась.
Если бы Кармо не тянули так откровенно за футболку (что является фолом), то и игры рукой не было бы.
В таком случае надо быть последовательным - если отменили год за игру рукой, то фиксируйте нарушение за явную задержку и ставьте пенальти.
Не карась случайно на Варе был?
это 100% пенальти, помеха атакующему игроку сыграть в мяч. Игрок крыльев проиграл позицию и нарушал правила.
за такое судейство судей надо наказывать рублем тогда может они будут судит по совести а ни как им хочется
Это точно отменять нужно было? Нормальный гол же.
Да им похер, ответственности за свои решения никакой, в том числе у Мажича
Не хочешь вспомнить, какой красоты гол отменили, когда "Вендел в середине поля увёл за собой защитника"?
Если у ЦСКА можно забрать гол хотя бы на несколько %, то забирают..
Так же и с пеналем - ставят даже есть любой маломальский намек..
понятно, что игры нет, но такие моменты душат.
