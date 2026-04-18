«Зенит » отчитался о финансовых результатах за 2025 год.

Выручка «Зенита» за год составила 22,07 млрд рублей, что на 83,7 млн меньше показателя 2024 года. Прочие доходы, напротив, выросли сразу на 1,8 млрд – до 2,81 млрд рублей.

Снизились и ключевые статьи расходов. Себестоимость продаж уменьшилась на 987 млн и составила 18,54 млрд рублей, расходы на оплату труда сократились на 2,54 млрд – до 10,03 млрд рублей. При этом коммерческие расходы выросли до 1,83 млрд рублей, управленческие – до 1,24 млрд, а прочие – до 1,38 млрд.

Чистая прибыль составила 1,22 млрд рублей.

Краткосрочные кредитные обязательства клуба, подлежащие погашению в течение года, увеличились с 10,9 млрд до 13,9 млрд рублей. Одновременно оборотные активы выросли до 26,69 млрд рублей, благодаря чему чистый капитал «Зенита» достиг 9,01 млрд рублей.

В опубликованной отчетности не раскрывается структура доходов – отдельно не указано, сколько клуб заработал на спонсорах, трансферах или в дни матчей. При этом выручка осталась примерно на прежнем уровне, а главным фактором роста прибыли стало сокращение расходов, прежде всего зарплатных выплат.