Тчуамени о расизме Престианни в адрес Винисиуса против «Бенфики»: «Его назвали обезьяной. Следующий шаг – остановить матч. Мы не допустим повторения подобного»

Орельен Тчуамени заявил, что Престианни назвал Винисиуса «обезьяной».

Полузащитник «Реала » Орельен Тчуамени вспомнил расистский инцидент с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни .

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.

«Они назвали его обезьяной. Следующий шаг – остановить матч. Мы не допустим повторения подобного», – заявил Орельен Тчуамени в подкасте Pivot.

