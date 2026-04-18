  • Тчуамени о расизме Престианни в адрес Винисиуса против «Бенфики»: «Его назвали обезьяной. Следующий шаг – остановить матч. Мы не допустим повторения подобного»
Тчуамени о расизме Престианни в адрес Винисиуса против «Бенфики»: «Его назвали обезьяной. Следующий шаг – остановить матч. Мы не допустим повторения подобного»

Орельен Тчуамени заявил, что Престианни назвал Винисиуса «обезьяной».

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени вспомнил расистский инцидент с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни.

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.

«Они назвали его обезьяной. Следующий шаг – остановить матч. Мы не допустим повторения подобного», – заявил Орельен Тчуамени в подкасте Pivot.

«Сказать «трус» или «педик» – это обычное оскорбление для нас, аргентинцев. Это делают, чтобы вывести тебя из игры». Престианни о конфликте с Винисиусом и Мбаппе

Кто выиграет Лигу чемпионов?40996 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
Вини обезьяна не из-за цвета кожи, а по причине его бесконечного нытья и провокаций
Вини обезьяна не из-за цвета кожи, а по причине его бесконечного нытья и провокаций
Комментарий скрыт
Вини обезьяна не из-за цвета кожи, а по причине его бесконечного нытья и провокаций
Сабж питчеру, тонкая душевная организация блокирует ответы) Ахах, давай ты человека назовешь обезьяной, а в ответ тебе с колена пропишут или кулаком по челюсти. Но в полиции будут разбирать только твои слова, а то, что тебе по роже, съездили, все забудут -ведь этого не было. Ах да после этого ты выйдешь на поле, и будешь вести себя как обезьяна, к примеру, как в эпизоде с Киммихом, и потом будешь удивляться "расизму")
Геи украли у людей радугу, Винисиус крадет обезьян?
Где доказательства, что Престианни говорил слово обезьяна?
Где доказательства, что Престианни говорил слово обезьяна?
«Траст ми бро»
«Траст ми бро»
Оукей, хоуми!
Жаль, что нет хайпа на том, что Рюдигер сказал Станишичу. Как-то замялась тема.
Жаль, что нет хайпа на том, что Рюдигер сказал Станишичу. Как-то замялась тема.
А что он сказал?
а если Винисиус скажет Тчуамени что он занимал когда-то у него 1 млн евро и потребует отдать? тоже поверит? никто кроме Вини и Престианни не знает как было и отстранять от игр просто на веру Винисиусу, это просто клоунада.
Когда Тчуамени говорил фразу что "мы не допустим этого" якобы защищая своего одноклубника(на самом деле просто подлизывая ему) он не подумал что когда будет следующий раз, он может играть уже за другой клуб, причём не исключено что вместе с Престиани. Так что поменьше бы он разглагольствовал.
Я бы Винисиуса сравнивать с обезьяной не стал, это слишком оскорбительное сравнение для обезьян))
То есть это уже официально известно что он его так назвал? я видимо пропустил какое то расследование...
Я бы запретил, футбол от этого ничего не потерял бы, а только улучшился
Ничем не отличается от ситуации с Рюдигером в матче с Баварией
«Зенит» больше всех потратил на зарплаты (10 млрд рублей) в РПЛ в 2025-м. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 5-й
сегодня, 06:17
«Зенит» – новый лидер РПЛ после ничьей «Краснодара», «Ман Сити» победил «Арсенал», «Бавария» – чемпион, Рублев проиграл Фису, поражение «ПСЖ», 969-й гол Роналду и другие новости
сегодня, 06:10
Разыгрываем ретрофутболку золотого состава «Реала»
сегодня, 06:00Тесты и игры
Юношеская лига УЕФА. Финал. «Реал» против «Брюгге»
сегодня, 05:35
«Соболев взбодрился из-за аренды Дурана, но это можно было сделать дешевле». Лепсая о форвардах «Зенита»
сегодня, 05:00
«Балтика» отозвала апелляцию на 4-матчевую дисквалификацию Талалаева, сообщил тренер: «Из‑за состояния здоровья. У меня контрольное УЗИ, снятие швов – отпустят максимум во вторник»
сегодня, 04:44
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 04:30Тесты и игры
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Генич уверен, что Дзюба не останется в «Акроне»: «Они уже друг от друга подустали. «Родина» — это Москва, собирается играть на «ВТБ Арене»
сегодня, 03:49
Радимов о немногословности Евсеева: «Это неправильно. Ты играешь и говоришь для зрителей»
сегодня, 02:59
Пономарев о ЦСКА: «Челестини затаил обиду на Мойзеса. До сих пор у них конфликт»
13 минут назад
Канчельскис об ошибке Тормены в матче с «Балтикой»: «Случайность, которая может сыграть роль в конце сезона»
31 минуту назад
Вернер забил 1-й гол в МЛС – в 5-м матче за «Сан-Хосе»
48 минут назад
Гендиректор «Ахмата» об аренде Хлусевича: «Хороший парень. Насчет будущего загадывать не хочется»
сегодня, 06:35
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Аль-Ахли» против «Виссел Кобе», «Шабаб Аль-Ахли» сыграет с «Матида Зельвия» во вторник
сегодня, 05:53
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Лечче»
сегодня, 05:41
Эффенберг о женщине-тренере «Униона»: «Не верю, что это станет трендом в Бундеслиге»
сегодня, 05:23
Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» сыграет с «Вест Хэмом»
сегодня, 05:08
Колосков о «Краснодаре» и 2:2 с «Балтикой»: «Даже если бы проиграл, не упустил бы чемпионство. Еще впереди 5 туров, играть и играть»
сегодня, 04:29
Ассистент Дешама о травме Экитике: «Большая потеря для Франции. У него есть качества, которых ни у кого больше нет»
сегодня, 04:12
